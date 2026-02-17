ジソウ 代表取締役の本門が、「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇いたします

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティング支援を行う株式会社ジソウ（所在地：東京都港区、代表取締役：本門 功一郎 以下、ジソウ）の代表取締役 本門 功一郎が、3月4日（水）、株式会社翔泳社のマーケティング専門のWebマガジン「MarkeZine」編集部が主催するオフラインイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」内のセッション「ANAと講談社『VOCE』が語る！SNS全体設計と評価軸の現在地」に登壇いたします。

詳細・申込み :https://event.shoeisha.jp/mzday/20260303/session/6702

本セッションでは、本門がモデレーターをつとめ、ANAホールディングス株式会社と、株式会社講談社が発行する雑誌「VOCE」のSNS担当者がパネリストとして登壇します。3社のディスカッションを通して、近年のSNS施策を振り返るとともに、ブランドの持続的成長を支えるための設計と評価方法を探り、SNS運用のヒントを示します。

「MarkeZine Day 2026 Spring」は、3月3日（火）と4日（水）の2日間にわたり多くのマーケティングに関するセッションが用意されています。無料で登録・参加が可能になっていますので、マーケティング業界の最新のトレンドや、様々な業界のマーケティング施策について知りたい方など、ぜひ 「MarkeZine Day 2026 Spring」および本セッションにお越しください。

「MarkeZine Day 2026 Spring」開催概要

- 「MarkeZine Day 2026 Spring」特設サイト：https://event.shoeisha.jp/mzday- 登壇セッションの詳細：https://event.shoeisha.jp/mzday/20260303/session/6702

日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

会場：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス

主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

参加費：無料（事前登録制、2月27日13時締め切り）

申込み：https://event.shoeisha.jp/mzday/20260303/session/6702

登壇セッション「ANAと講談社『VOCE』が語る！SNS全体設計と評価軸の現在地」概要

日時：2026年3月4（水）17:35～18:15

登壇者：株式会社ジソウ 代表取締役 兼 一般社団法人SNSエキスパート協会 理事 本門功一郎（モデレーター）、ANAホールディングス株式会社 広報・コーポレートブランド推進部 SNS・メディアプランニングチーム リーダー 上村秀幸、株式会社講談社 VOCE事業本部 VOCE編集部 エディター 高橋ミチル

＜このセッションで学べるポイント＞

- ブランドと顧客がより深くつながるためのSNS施策の設計- SNS施策の効果を正しく知るために行いたい評価の視点- 持続的な成長につながる運用のヒント

株式会社ジソウについて

2023年4月6日設立。長年SNSマーケティング事業に従事する、代表取締役の本門を中心に、グループ会社全体で培ったノウハウを活かし、比較的小規模でSNSマーケティングを行う企業や団体を対象に、SNS運用の自走支援や運用代行、セミナーや研修、SNS運用効率のためのツール導入支援などのサービスを提供。

URL：https://jisou.co.jp

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/