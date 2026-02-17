読者が選んだ最強の新作ラノベが決まる！ 「次にくるライトノベル大賞2025」受賞作発表会を2月23日（月・祝）19時よりYouTube Liveにて生配信！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月23日（月・祝）19時から、YouTube Liveにて「次にくるライトノベル大賞2025」の受賞作発表会を開催いたします。
「次にくるライトノベル大賞」は、次世代にブレイクするであろうライトノベルを一般読者自らがエントリーし、またユーザーの投票でその頂点を決めるアワードです。この度、ノミネート総数153作品の中から大賞の栄誉に輝く作品が発表される様子を生配信いたします！
どうぞお楽しみに！
■「次にくるライトノベル大賞2025」受賞作発表会 概要
【日時】
2026年2月23日（月・祝）19:00開始予定
【配信URL】
https://www.youtube.com/live/IBRCFlkHqxE
【出演者】
司会 石谷春貴
司会 幹葉（スピラ・スピカ）
ゲスト 阿座上洋平（TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』ザイロ・フォルバーツ役）
ゲスト 中村カンナ（TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』甘織れな子役）
【配信媒体】
YouTube Live（配信番組URL）：https://www.youtube.com/live/IBRCFlkHqxE
ノミネート作品一覧：https://tsugirano.jp/nominate2025/
「次にくるライトノベル大賞」公式サイト：https://tsugirano.jp/
「メクリメクル」公式X：https://x.com/mequrimequru
「メクリメクル」公式LINE：https://page.line.me/661pihub?openQrModal=true
「メクリメクル」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mequrimequru
