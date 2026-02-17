ＦＩＦ×CURIOSITY 「デザインの世界に触れてみよう 2026」スマホの光をデザインしよう｜ランプシェード作り

フューチャー株式会社

フューチャー株式会社（本社：東京都品川区、代表：会長兼社長グループCEO金丸恭文）が運営する社会貢献団体フューチャー イノベーション フォーラム（事務局：東京都品川区、以下ＦＩＦ）と、同グループ企業の株式会社キュリオシティ（本社：東京都渋谷区、代表：グエナエル・ニコラ、以下CURIOSITY）は、3月27日にCURIOSITY本社にて、ワークショップ「デザインの世界に触れてみよう2026」を開催します。また、本日より対象となる小学5年生から中学3年生※1までの参加者10名をＦＩＦ公式サイト（https://www.fif.jp）にて募集します。

ＦＩＦと共に企画、運営を担うCURIOSITYは、フランス出身のデザイナー、グエナエル・ニコラが1998年に東京で立ち上げたデザインスタジオです。家具や化粧品パッケージをはじめ、昨年リニューアルした「コーチ 銀座」をはじめ国内外のラグジュアリーブランドの店舗などの空間デザインを手がけ、世界的にも高い評価を得ています。第2回を迎える本ワークショップはSTEAM教育のArts※2を実践する場として開催します。和紙を使ったスマートフォン用ランプシェードを制作する過程で、デザインの社会的役割を学び、身近なモノがアートに変わる驚きや、自由な発想を形にする楽しさ、そして表現する喜びを体験してもらいます。また、制作した作品の発表やデザイナーとの対話をつうじて、デザインに対する思考や姿勢を学び、将来について考えるきっかけを提供します。

ＦＩＦは2006年の設立以来、様々な企業・団体と連携し社会貢献活動に取り組んできました。活動の柱の一つである「Kids Innovation Lab」にはこれまでにのべ約4,300名が参加しています。今後も多くの子どもたちにプログラムを提供することで、SDGsのゴール4「質の高い教育をみんなに」の実現に貢献します。

※1 開催日時点の学年が対象です。

※2 文部科学省では、従来のSTEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）に加えて、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でA（Arts）を定義し、各教科等での学びを活用しながら実社会での問題発見・解決に生かしていくための横断的な学習を推進しています。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/mext_01592.html

【実施概要】

日時 ： 2026年3月27日（金） 14:00～16:30

会場 ： 株式会社キュリオシティ 本社オフィス（渋谷区）

対象 ： 小学5年生～中学3年生

定員 ： 10名 ※応募者多数の場合は抽選となります。

参加費 ： 無料 ※会場までの交通費は各自ご負担ください。

応募期間 ： 2026年2月17日（火）～3月18日（水）

応募方法 ： ＦＩＦ公式サイト（https://www.fif.jp）の

申込専用ページからお申し込みください。

プログラム ：

1. デザインについて考えてみよう

2. デザインに挑戦してみよう（ランプシェードの制作体験）

3. 自分の作品を披露してみよう

4. ニコラ社長の話を聞こう、質問してみよう

共催 ： 株式会社キュリオシティ、フューチャー イノベーション フォーラム

協力 ： フューチャー株式会社、フューチャーアーキテクト株式会社

後援 ： 渋谷区教育委員会

【お問い合わせ】 ＦＩＦ事務局 お問い合わせフォーム:https://www.fif.jp/apps/contact/

URL：https://www.fif.jp Facebook：http://www.facebook.com/fif.2006