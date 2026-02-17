メンズヘアのパイオニア「LIPPS」が主催美容学生の登竜門フォトコンテスト【LHPA2026】入賞作品を発表！

株式会社リップス左から「審査員特別賞＜写真部門＞」梅山 慈永さん、吉川 大和さん、「美容学生最優秀賞」伊藤 諒太さんの作品

メンズコスメ商品の企画・販売、ヘアサロンFC事業を営む株式会社リップス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：的場 タカミツ、以下「LIPPS」）は、同社主催のメンズクリエイティブフォトコンテスト「LIPPS Hair-design Photo Awards（リップス ヘアデザインフォトアワード、以下「LHPA」）2026」の最終結果を、2026年2月16日（月）にLIPPS公式YouTubeチャンネルにて発表しました。

本コンテストはすべての美容専門学生および美容師を対象とし、テーマに沿ったメンズへアスタイル作品を募集し優れた作品を表彰するアワードで、今年は443点のエントリー作品の中から計18作品を表彰しました。第一線のプロが上位を占めるも、次世代の活躍が期待される美容専門学生の皆さんが新鮮鮮なエネルギーを爆発させ、「審査員特別賞＜写真部門＞」に梅山 慈永さん（ミス・パリ・ビューティ専門学校 大宮校）、吉川 大和さん（原宿ベルエポック美容専門学校）、「美容学生最優秀賞」に伊藤 諒太さん（東洋理容美容専門学校）をはじめ、計6名の作品が選出されました。

LIPPSは今後も本アワードを通じて、すべての美容専門学生および美容師に対し、メンズヘアの「カッコいい」を追求し技術とマインドを磨く機会を提供することで、美容業界全体の技術向上に貢献するとともに、次世代クリエイターの挑戦を後押ししてまいります。

【 最終結果発表 YouTubeアーカイブ 】https://www.youtube.com/watch?v=UzYiZNbl4Ic

【 コンテスト概要 】

名称：LIPPS Hair-design Photo Awards 2026

テーマ：「TOKYO STREET STYLING」

募集期間：2025年9月19日(金)～12月20日(土)23:59

募集部門：写真部門・動画部門

対象者：すべての美容専門学生および美容師

【 審査員 】

特別審査員 丸山 真人 氏（MEN’S NON-NO ブランド統括／ウェブ編集長）

特別審査員 小暮 和音 氏（Photographer）

審査員 的場 タカミツ（株式会社リップス 代表取締役）

審査員 矢崎 由二（株式会社リップス クリエイティブディレクター）

審査員 たなか（株式会社リップスヘアー 代表取締役）

受賞者一覧（敬称略）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23845/table/61_1_f34a51dafe86c8094efd7d0b65d441c5.jpg?v=202602170451 ]

「LHPA」とは

LIPPSが2018年より開催しているメンズクリエイティブフォトコンテスト。すべての美容専門学生と美容師を対象に、テーマに沿ったメンズヘアスタイル作品を募集し、優れた作品を表彰するアワードです。

日本、そして世界のメンズビューティーのスタンダードを目指すLIPPSが、「メンズヘアの真の魅力と可能性を感じてほしい」という想いから生まれた本コンテストは、学生とプロのデザイナーが同条件で参加できる点が大きな特徴です。毎回多くの学生が参加し、メンズヘアデザイナーを志す若い世代にとって登竜門として、「カッコいい」とは何かを追求し、技術とマインドを磨く機会となっています。

第7回となる今回のテーマは、前回同様「TOKYO STREET STYLING」。LIPPSは「カッコよさとは、自分らしさを楽しむ若者達のいる街の風景にある」と捉え、「TOKYO STREET STYLING」をコピーに掲げて広告コミュニケーションを展開しています。サロンワークこそがこのコンセプトの原点であり、参加者の皆さまには、それぞれの感性でテーマを解釈し、若者たちの心を動かす作品を制作していただきました。

【 「LHPA」公式Instagram 】https://www.instagram.com/lhpa2026/(https://www.instagram.com/lhpa2026/)

美容専門学生 入賞作品

審査員特別賞＜写真部門＞ 的場 タカミツ賞 1作品

梅山 慈永さん

（ミス・パリ・ビューティ専門学校 大宮校）

【受賞者コメント】

このような機会と審査員特別賞をいただけたこと、本当に嬉しいです。一枚の写真から読み取れる情景、他にはない雰囲気かつインパクトを残せる作品を考え、何度見ても「飽きない作品」を意識しました。モデルさんのお顔に似合う髪型や髪の動かし方を考えました。

今回の挑戦で、自分も成長することができました。日々応援してくれる家族や友人、周囲の方々に感謝を伝えたいです。

【審査員コメント】

作品で表現したい感情の世界観が、全体から細部に至るまで丁寧に作り込まれており、完成度の高さを感じました。撮影に臨む姿勢や努力までもが作品から伝わり、深く心を打たれました。一美容師として、この豊かな表現力には驚かされました。今後の活躍が本当に楽しみです。（的場 タカミツ）

審査員特別賞＜写真部門＞ 矢崎 由二賞 1作品

吉川 大和さん

（原宿ベルエポック美容専門学校）

【受賞者コメント】

審査員特別賞を受賞できてとても嬉しいです。この作品は自分の好きなストリートの空気感とヘアデザインを表現するために一から仕込み、自分の得意なフェザーショートのスタイルにデザインカラーでクリエイティブさを組み合わせました。夜の渋谷の街と合う衣装に、その統一感を崩さないフォントで合わせ、都会的なモードさを意識しました。これから美容師になる上での自信になったので、さらに技術を磨いていこうと思います。

【審査員コメント】

作者がイメージしたであろう「TOKYO STREET STYLING」が、ヘアやファッション、文字、シチュエーションすべてにおいて噛み合っており、審査員として細かく分析しなくても、ぱっと見た瞬間に意図が伝わりとてもカッコいい作品。ストリートの躍動感あふれる一瞬を切り取った雰囲気が、より一層この作品の魅力だと感じました。テーマにマッチした素敵な作品です。（矢崎由二）

美容学生 最優秀賞 1作品

伊藤 諒太さん

（東洋理容美容専門学校）

【受賞者コメント】

受賞した瞬間、最優秀賞を獲ったという感動と感謝で頭がいっぱいでした。この作品は、洗礼された雰囲気を出したいと思い、黒の背景に色が浮かび上がるよう構図しました。精細な雰囲気に影響を与えないように気を付けつつ、おしゃれに見えるように工夫しました。これからも慢心せず誠実に努力していきたいです。

【審査員コメント】

ハイトーンカーリーヘアで作品を作ったところからとても目を引きました。ファッションアイテムもおしゃれで、赤をポイントにしたメイクやネイルのアクセントがすごく効いています。バチっと決めているようで抜け感もあり、モデルの雰囲気を活かしたオリジナリティのある、とてもおしゃれなフォトで素晴らしいです。実際のストリートにこの作品のようなファッションを楽しむ若者が溢れたら、街の風景がさらに彩られるだろうなと想像させる、魅力ある作品です。（矢崎由二）

美容学生 優秀賞 3作

長井 郁弥

（福岡美容専門学校 福岡校）

小川 咲

（東京モード学園）

飯塚 諒

（東京ベルエポック美容専門学校）

特別審査員について

丸山 真人

MEN’S NON-NO ブランド統括／ウェブ編集長

1998年、株式会社集英社に入社。「non-no」「BAILA」「UOMO」「eclat」編集部を経て、2019年よりMEN'S NON-NO副編集長に。2021年よりMEN'S NON-NO WEB編集長に就任し、2024年よりブランド統括編集長を兼任。

小暮 和音

Photographer

1990年生まれ。2013年、日本大学芸術学部写真学科卒業後、アマナグループに入社。2015年、独立し小暮和音写真事務所を設立。2019年、株式会社コントラスト（CONTRAST Inc.）を設立。広告写真や映像を中心に、幅広いビジュアル制作に携わる。

APAアワード2022広告作品部門 審査委員賞

LIPPSについて

LIPPS（リップス）

1999年創業。ヘアサロンとヘアサロンクオリティのプロダクトで10代～20代男性から圧倒的な支持を集めるメンズビューティーブランド。ヘアサロン「LIPPS hair」は全国に34店舗（パートナーサロン含む）※1、年間来店客数約40万人※2。お客様の生の声とデザイナーのアイデアをディテールにまで活かしたプロダクトで、常にニーズを先取りしている。

Boys, Be Beautiful!

自由に、幸福に生きるすべての人へ。

ありのままの自分を楽しむことは、

なによりも美しい。

【HP】 http://lipps.co.jp/

【EC】 https://lipps-product.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/lipps_mensbeauty/

【X】 https://x.com/official_LIPPS

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@lipps.tiktok_official

【YouTube】 https://www.youtube.com/user/hairmakeLIPPS

