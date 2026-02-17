オークリーのスノーDNA：過去、現在、そして未来へ

ルックスオティカジャパン株式会社

1975年、カリフォルニアのガレージから始まったオークリーは、50年以上にわたりビジョン（視界）、パフォーマンス、そしてカルチャーを形作ってきました。創業当初から変わらない哲学はシンプルです。「未来を見据えてデザインし、現在（いま）へと届ける」。そのマインドセットは、BMXライダーたちの情熱と体験から生まれた研究開発チームによって築かれました。理論ではなく、現場でのテストによって裏付けされるデザインアプローチを確立し、それは、サーフ、ストリート、そしてスノーの世界を横断するアスリートたちによって今も受け継がれています。

過酷な環境で生きるアスリートたちの洞察に導かれ、オークリーはイノベーションを芸術（アート）へと昇華させます。High Definition Optics(R) (HDO(R)) や XYZ Optics(R)、そしてあらゆる環境下で地形を読み取ることを可能にする Prizm(TM) レンズテクノロジーまで、何百もの特許技術を先駆けて開発してきました。さらに、スピードと衝撃から守るために設計されたプロテクションシステムも生み出しました。これらは単なる進化ではなく、競技そのものの在り方を変えたのです。

アスリートがより良く見えるようことで、より高いパフォーマンスを発揮できるという確信こそが、オークリーのスノーにおけるDNAの根幹です。今年、オークリーはそのレガシーを受け継ぐライダーとコミュニティに向け、新たなイノベーションの時代を切り拓きます。

THE PAST (過去)：

数十年にわたる反骨精神、実験、そしてアスリート主導のデザインの上に築かれた歴史があります。あらゆる突破口、レンズ、そして過酷な環境下での一瞬一瞬は、ギアにも視界にもより高みを求め続けたライダーたちの歴史から生まれ、今日に至るまでの礎となりました。スノー技術のイノベーションのたびに、オークリーはゴーグルの定義、機能、そしてデザインの基準を一貫して塗り替え続けてきました。それは、眼、心、そして魂を満足させる、という核心的な信条が紡ぐ真実の物語です。

スキーゴーグル - E Frame & L Frame

1983年、オークリー初のスキーゴーグルE FrameとL Frameを発売しました。デュアルレンズ設計により、山岳環境における視認性、プロテクション性、機能性の新たな基準を確立したこの初代スノーゴーグルは、その革新性で高い評価を得ました。新開発のフレームデザインによって完璧な弧を描くレンズは、歪みを最小限に抑え、最大限の視界を提供します。

また、 E Frameの構造を保ちつつ眼鏡の上から装着可能なL Frameも開発されました。

Oakley Factory Lites / Eyeshades

オークリーの光学的レガシーは、スピードと重力が交差する場所である山岳から始まりました。最初のアイウェアは、歩道を歩いたり、日曜日のドライブのためではなく、フォールライン（最大傾斜線）を攻略するために設計されたのです。

Eyeshadeシステムは、ワールドカップ・ダウンヒルのDNAを受け継いでいます。当初Factory Litesと呼ばれたそのコンセプトは、一見シンプルでした。ゴーグルに求めるすべてを備え、無駄を削ぎ落とすこと。完全な保護性能と光学性能も維持しながら、かさばりを取り除き、周辺視野を妨げるフレームや、ヘルメットを締め付けるストラップも排除しました。削ぎ落とし、スピードを上げ、視野を広げることを追求しました。

その後も、オークリーの創業理念の一つである「すべてを再構築する（Reimagine Everything）」の絶え間ない実践を続けました。なぜなら、既存のものを許容した瞬間に、創造への挑戦は止まってしまうからです。

A-Frameの時代

1990年代、オークリーはA-Frameでスノーシーンに革新をもたらしました。High Definition Optics(R) (HDO(R)) を搭載した史上初の立体形成レンズのスノーゴーグルであり、パフォーマンスとマウンテンカルチャーの新たな基準を打ち立てました。今なお、オークリーを代表するアイコンモデルの一つです。

Crowbar

スノーゴーグルの構造を再構築することは容易なことではありませんでした。課題は、光学的な透明性、視認性、保護性能を損なうことなく、顔への圧迫感を軽減すること。その答えが、デザインに革命を起こしたCrowbarでした。

フレームとストラップのストレスポイントを、主構造の外側にある間接的な固定点に移すアウトリガーシステムを開発しました。その結果、締め付け感のない、まるで浮いているような装着感を実現しました。これは、ゴーグルの構造に対する業界の理解を根本から覆す新たな基準となりました。

Canopy

光学技術は、単に正確に見えることだけではなく、どれだけ広く見えるかが重要なのです。

A Frameで初めて採用されたポラリック エリプソイド レンズ(歪みを極限まで軽減した非球面シールドレンズ)を、さらに進化させたのがCanopyです。最大視野角を実現するために設計されたオーバーサイズレンズに、この世で最も精密な光学技術を注入しました。戦闘機のキャノピーのようにボリューム感のある構造は、周辺視野を再定義しました。オークリーは再び、業界基準をリセットしたのです。 単にゴーグルの見た目を変えるだけでなく、ゴーグルを通した「見え方」そのものを変えるシルエットを作り上げました。

Oakley Software

1998年、オークリーは「なぜ、眼の領域だけに留まるのか？」とシンプルな問いを投げかけました。

その答えは、光学技術を再定義したのと同様の執拗な精度で設計されたテクニカル・アウターウェアOakley Softwareとして結実しました。バリスティックジャケットやシェルジャケットは、単なるアパレルではなく、プロテクションシステムでした。物理学を芸術の域まで高め、人体を包み込んだのです。

ミッションステートメント「過酷な環境への進化的適応」がすべてを物語っていました。

これは単なるブランド拡張ではなく、限界に挑む人々が現実で直面する問題を解決する、という一途で妥協のないアイデアの論理的な発展でした。眼、心、そして魂を満足させること。未来をデザインし、現在へと届けること。

オークリーは単にアパレル分野に参入したのではなく、アパレルが持つ可能性そのものを再定義したのです。

現在（THE PRESENT）：

今シーズンのスノーシーズンに向け、オークリーは愛好家やアスリートの装備に新たに加わる、アパレルとゴーグルの両分野で革新的なプロダクトを発表しました。

Flow Scape

オークリー史上最大の視野を提供するために精密に作られたFlow Scapeは、ゴーグルの可能性を再定義します。Vision Rapt Face Formと最新のSwitchlock(TM)テクノロジーを導入し、従来モデルよりも60%広い視野を実現しました。性能、フィット感、視界の鮮明さにおいて新たなベンチマークを打ち立てました。

Aura Collection

今年登場したAura Collectionは、アスリートを突き動かす目に見えない力、エネルギー、本能、回復力、そして集中力に敬意を表して作られたアパレルとアイウェアのコレクションです。各アイテムは、アスリートがスタートゲートに立つずっと前から彼らを突き動かしている鼓動と精神を反映しています。

未来（THE FUTURE）：

次なる章はすでに書き始められています。2026年に登場するテクノロジーは、Oakley SCAPEファミリーを拡大し、ヘルメットのプロテクションにおいて新たな進化をもたらすでしょう。パフォーマンスキットに組み込まれたアスリート主導の知見は、より鮮明な視界、より深い繋がり、そして無限の可能性に満ちた未来を指し示しています。

オークリーの過去が基準を確立し、現在がそれを未来へと押し進め、可能性を再定義し、次なるパフォーマンスの時代を形作っていきます。

Team Oakley R&D ライダー:

長谷川帝勝、ルカ・ハリントン、マック・フォアハンド、アニカ・モーガン、ダスティ・ヘンリクセン、ブリット・リチャードソン、レッド・ジェラード、ヘイリー・ラングランド、ジャッド・ヘンケス、ミカエル・キングズベリー、ミロ・タバネリ、フローラ・タバネリ、コルビー・スティーブンソン、レネ・リンネカンガス、アレクサンダー・キルデ、ミカエラ・シフリン、マーク・マクモリス、マチルド・グレモード、オクサナ・マスターズ、キャメロン・スポルディング、エムロード・マヒュー

