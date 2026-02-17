機能性表示食品「ポッカレモン１００」瓶3品を中心に販売が好調　「ポッカレモン１００」2025年度 過去最高売上達成！新ブランド「ポッカレモン食彩」で「レモン味」のさらなる接点拡大へ

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、「ポッカレモン１００」ブランドの販売が好調に推移し、2025年度売上が過去最高を達成しましたのでお知らせします。また新ブランド「ポッカレモン食彩」を立ち上げ、「ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル」「ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ」を2026年3月2日(月)より全国で新発売します。

■機能性表示食品「ポッカレモン１００」(※1)瓶3品の好調が、過去最高売上達成に寄与！

「ポッカレモン」は1957年の発売以来、時代の変化に合わせた商品展開をしながら、長年お客様からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。昨今の健康意識の高まりを背景に、2024年9月に機能性表示食品へとリニューアルをした「ポッカレモン１００」瓶3品（120ml、300ml、450ml）(※2)の販売好調が主な要因となり、「ポッカレモン１００」ブランドは2025年度の売上金額が前年比117%(※3)と、過去最高を達成しました。

■「高めの収縮期血圧低下」機能の認知層で「ブランド認知率」や「購入経験率」が高い傾向

当社の調査によると、「ポッカレモン１００」の「高めの収縮期血圧低下」機能の認知率は16.3%で、この機能を知っている方が「ブランド認知率」や「購入経験率」などいずれの指標も高い傾向があることがわかりました(※4)。

このような傾向を受けて、これからも「ポッカレモン１００」のTVCMや店頭販促物を通じて、機能性表示食品「ポッカレモン１００」の「高めの収縮期血圧低下」機能の認知拡大を図っていきます。

https://youtu.be/wz5hAf4gIpk?si=6MkiagXjdJJ0nLsw

■レモン味の接点拡大のため、新ブランド「ポッカレモン食彩」を立ち上げ！

「ポッカレモン１００」とあわせて、さらなる「レモン味の接点拡大」を具現化するブランドとして「ポッカレモン食彩」ブランドを立ち上げます。第一弾として、「レモンの力で素材の味わいを引き立てるシンプルドレッシング」を発売します。

近年、ドレッシング購入時には「おいしさ」「価格」に加えて「味の種類」が重視される傾向にあり、家庭では約7割が2種類以上のドレッシングを常備し、メニューやシーンに合わせて使い分けている実態がうかがえます（※5）。また、「ポッカレモン１００」ブランドは従来から、食卓出現率の高いサラダとの併用率が高いことが確認されており（※6）、日常の食卓で“レモンの味わい”を求めるニーズが存在していると考えられます。

こうした背景を踏まえ、「ポッカレモン食彩」ブランドから、レモンが決め手のドレッシングを展開し、こだわりのレモン原料による風味や素材を引き立てる味わいを、より手軽に楽しめるラインアップを拡充します。

＜ラインアップ＞

「ポッカレモン食彩 レモンとオリーブオイル」

3種のこだわりレモン原料【レモン果汁、レモンピューレ、レモンオイル（香料）】をベースにオリーブオイル(※7)と塩味でバランスを整えたドレッシングです。サラダやカルパッチョなどをおいしく彩ります。

「ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ」

4種のこだわりレモン原料【レモン果皮、レモン果汁、レモンピューレ、レモンオイル（香料）】をベースにマヨネーズ風味に仕上げたクリーミーな味わいのドレッシングです。サラダやローストビーフなどをおいしく彩ります。

＜こだわりレモン原料の特長＞

１.レモン果汁：手搾りのようなコクと爽やかな酸味

２.レモンピューレ：レモンの果肉を裏ごしし、果実感やコクのある苦みを実現

３.レモンオイル（香料）：レモンの果実から抽出した、爽やかな香り

４.レモン果皮：独特の食感とレモン本来の香りを引き立たせる素材

■「ポッカレモン」ブランドの価値を強化し、顧客接点のさらなる拡大へ

当社はこれからも、主力商品である「ポッカレモン１００」に留まらず、レモンのもつ酸味、苦み、旨味、香りなどをいかした味わいを「ポッカレモン」ブランド全体でお客様にお届けし、新たなレモンの味わいや魅力、素材を引き立てるようなおいしさを提案してまいります。

※1…機能性表示食品「ポッカレモン１００」の商品説明および機能性表示食品の表示内容はこちら

＞https://www.pokkasapporo-fb.jp/products/lemon/pokkalemon/WT19.html

※2…70ml、有機レモンの商品を除く

※3…当社実績：「ポッカレモン１００」2025年1月～12月累計実績比＜金額ベース＞

※4…出典：当社調べ インターネット調査 2025年8月 n=2,200

※5…出典：マイボイスコム 2022年ドレッシングに関するアンケート調査 n=10,139

※6…出典：当社調べ インターネット調査 2025年8月 n=1,886（ポッカレモン１００ 6ヶ月購入経験者）

※7…食用植物油脂中エキストラバージンオリーブオイルを35%使用

＜ポッカレモン１００ブランドサイト URL＞ https://www.pokkasapporo-fb.jp/lemon100/(https://www.pokkasapporo-fb.jp/lemon100/)

【商品概要】