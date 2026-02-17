株式会社スタジオアリス ２０２６年の成人式振袖人気ランキングを発表

株式会社 スタジオアリス

株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：牧野俊介）は、大人になる特別な瞬間を心から楽しんでいただきたいという想いから、高品質な振袖約１,５００種類からお気に入りの1着が選べる、どの振袖を選んでも安心の９９,８００円（税別）にこだわった、成人式振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」を提供しています。この度、２０２６年度の成人式振袖人気ランキングをご紹介します。

トピックス１.：白の振袖が1位を獲得！令和世代には「白系」の振袖が人気

参考：２０２６年度 ふりホ動向実績

当社が発表した２０２６年の成人式振袖人気ランキングおいて、「白」の振袖が第1位を獲得しました。 また、振袖色別構成比においても、「白・クリーム色」が３１%を占めており、最も選ばれている色であることがデータからも明らかになっています。

スタジオアリスでは、定番から新作まで、白・クリーム色系の振袖を豊富に取り揃えています。お好みの柄やデザインを、多くの選択肢の中からお選びいただけます。

トピックス２.：美少女図鑑コラボレーション振袖が上位にランクイン！人気の秘訣は王道かつ最新トレンドを取り入れたデザイン

左からAF-F０２２、AF-G０４５、AF-G０５７、AF-G０５１、AF-G００８

成人式の振袖レンタル＆前撮りパック「ふりホ」では、日本各地から国民的女優を輩出する「美少女図鑑」とのコラボレーション振袖を２０２４年より展開しています。モデルたちが提案する“デザイン”と職人たちによる“細やかな手仕事”が織りなす振袖で、自由な発想と自分らしい着こなしが叶う人気コレクションです。２０２６年は、「ふりホ」史上初めて美少女図鑑とのコラボレーション振袖が２位～５位にランクイン。王道かつ華やかな柄をはじめ、トレンド感のある深い色合いや淡色を取り入れた幅広いラインアップが支持を集めています。

「美少女図鑑コラボ」https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/bishojo-zukan/

『美少女図鑑』とは

『美少女図鑑』は、“街に美少女を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として２００２年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの俳優やタレントを輩出してきました。また、１９９０年から続く「世界で最も美しい顔１００人」では、『美少女図鑑』出身の俳優・山本舞香が ２０１９年に日本人第１位にランクイン、また２０年・２１年と３年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。２０２１年秋からは、次世代の“美男子”を輩出するための姉弟プロジェクトとして「美男子図鑑」が始動しました。

■２０２６年成約数ランキングTOP５

１位：AF-C２２３（京友禅競技大会受賞柄振袖受賞）

第７２回「京友禅競技大会」にて「京都府知事賞」を受賞。卓越した審美眼を持つ専門家から認められた逸品です。「古典柄とモダン柄の調和」をテーマにした板場友禅の振袖で、白を基調としつつ、古典柄やモダンな配色の桜を配置した華やかなデザインが人気の理由です。

２位：AF-F０５０（美少女図鑑コラボ）

大小様々な菊がふんだんに配置されたインパクトのある振袖。深緑の地色に、人気度の高い白色の大きな乱菊が施されており、大人っぽいデザインが令和世代に人気を博しています。

３位：AF-F０４８（美少女図鑑コラボ）

チャコール色や黒色など、暗いカラーを基調とした、シックで上品な振袖。色物を控えてシンプルにまとめたい方や、モノトーンカラーが好きなお客さまに多く選ばれました。

４位：AF-F０４７（美少女図鑑コラボ）

令和世代人気NO.１の赤色と、NO.２の白色を使用した振袖。豪華な印象を与える、クラシックな和とモダンを融合した大胆な染め分けのデザインが人気で、４位にランクイン。

５位：AF-F０４６（美少女図鑑コラボ）

淡いピンクや白、薄紫、水色などの優しいカラーを落とし込んだ振袖。カラーだけでなく全体の花は淡いぼかしやグラデーションで表現しています。清楚な雰囲気を体現したいお客さまに人気のデザイン。

■成人式振袖レンタル＆前撮りパック「ふりホ」

スタジオアリスの成人式振袖レンタル＆前撮りパック「ふりホ」は、２０２５年に実施した振袖レンタルサービス利用者満足度調査において、「価格総合満足度」「利用してよかった振袖レンタルサービス」「自分に合う振袖を見つけられた振袖レンタルサービス」「振袖にトレンド感がある振袖レンタルサービス」「スタッフ対応総合満足度」「利用しやすさ総合満足度」＊の６つの部門で1位を獲得。多くのお客様にご愛顧をいただいています。

ポイント１.：どの振袖を選んでも安心の９９,８００円（税込１０９,７８０円）

振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」はどの振袖を選んでも安心の９９,８００円（税別）。振袖には帯一式はもちろん、着付けに必要な小物１０点もすべてご用意。

前撮りの着付け、ヘアセット、小物つきの振袖一式、撮影データ12カット・SNS用データがついた成人式のお祝いをすべて安心してお任せいただける充実の内容になっています。

ポイント２.：高品質な振袖を約１５００※種類ご用意

ふりホでは、「伝統的工芸品」としてみとめられた京友禅での技法と美しさを競う京友禅競技大会にて、「近畿経済産業局長賞」「京都府知事賞」「京都市長賞」など様々な賞を受賞した振袖を多数取り揃えています。職人の繊細で丁寧な手仕事が詰まった京友禅の振袖は、贅を尽くした傑作揃いです。そのほか、華やかな正統派から、レトロ・モダン、モード、人気のディズニーデザインまで、テイストも多彩。格式高い正絹を中心とした高品質な振袖で、一生に一度のハレの日を彩ります。

※２０２６年１月１０日（土）時点

ポイント３.：約１５００種類※の振袖がオンラインでいつでもどこでも見られる！

「ふりホ」専用サイトでは、豊富なラインアップをWEBカタログで自由にご覧いただけます。さらに専用アプリを使えば、気になる振袖をバーチャルでフィッティングすることも可能です。お気に入りの一着が見つかれば、そのままオンラインでスムーズに仮予約いただけます。

スタジオアリスの成人式革命「ふりホ」：https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/

NO.1表記について；【調査概要】振袖レンタルサービス利用者満足度調査 ■調査主体：株式会社マーケティングアンドアソシェイツ ■調査手法：インターネット調査 ■サンプル数：828人 ■調査企業数：13社 ■調査期間：2025年1月17日～2025年1月26日 ■調査対象者：全国の18～25歳女性で、成人式及び成人に関するイベントに参加、且つ振袖レンタル実施者のうち、各企業を実際に利用経験がある方を抽出し満足度を聴取。

＊同率1位

■「ふりホ」展示会

全国のスタジオアリスにて、成人式の記念撮影や振袖の準備をお考えの方に向けた展示会を開催しています。普段はWEB カタログでお選びいただく振袖を、実際に手にとって品質をご確認いただけるなど、成人式準備の不安や疑問をスタッフが解決します。お申し込みは、公式HPで開催店舗をご確認の上、お電話にてご予約ください。開催スケジュール：https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/exhibition/#bigexhibitionLin

また、２月２１日(土)～２３日（月・祝）の期間、ディズニーデザイン振袖全５８種を展示する「ふりホ Disney振袖展示会」を、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ店にて開催いたします。全ラインアップを直接お手に取ってご覧いただける貴重な機会となりますので、ぜひ足をお運びください。

名称：ふりホDisney振袖展示会

日程：２０２６年２月２１日(土)～２３日（月・祝）

店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ店

■株式会社スタジオアリス(www.studio-alice.co.jp)

スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国４７都道府県で４０８店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りから成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。今後も、グループ一丸となり、写真を通じて家族の大切な思い出づくりをお手伝いしていきます。