【茨城県常総市】愛犬と泊まれるサイトを設置。RECAMP常総に「中・小型犬専用」160平方メートル ドッグランサイト誕生

株式会社R.project（本社：千葉県鋸南町、代表取締役：丹埜倫）の子会社である、キャンプ場の企画・運営を手がける株式会社Recamp（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丹埜倫）は、2026年3月19日（木）より、茨城県常総市の「RECAMP常総」に、中・小型犬（体高60cm以下・体重25kg以下）専用の「【電源・柵付】ドッグラングランピングサイト」および「【電源・柵付】ドッグランサイト」をオープンいたします。（予約開始：2026年2月19日）

近年、ペット同伴旅行市場は拡大傾向にあり、愛犬と過ごすアウトドア需要も高まっています。こうした背景を受け、これまでペット同伴不可としていた同施設は、エリアを刷新し、中・小型犬に特化した専用サイトを新設しました。

最大の特徴は、中・小型犬の利用に特化した「安心設計」です。一般的なキャンプサイトよりもゆとりのある1区画あたり約160平方メートル の専有面積に、高さ150cmのフェンスを設置。飛び出しリスクを抑制しながら、サイト内をノーリードで過ごせる環境を整備しました。地面にはクッション性の高いウッドチップを敷き詰め、愛犬の足腰への負担軽減にも配慮しています。

■【グランピングサイト】SNSで話題の「Coody」エアテントで叶える手ぶらキャンプ （2区画）

グランピングサイトには、今キャンパーの間で注目を集める韓国発のエアテントブランド「Coody（クーディ）」を導入。コットンの風合いと広々とした室内空間が特徴で、食材以外の道具が全て揃った「手ぶらプラン」として提供します。キャンプ道具を持たない利用者の方でも、愛犬と一緒に快適な滞在が可能です。

■【ドッグランサイト】大型ウッドデッキ完備で雨の日も快適（2区画）

ご自身のテントを持ち込める「ドッグランサイト」には、専用の大型ウッドデッキを設置しました。雨天時でもテントの底面や愛犬の足元が汚れにくく、清潔な環境でキャンプを楽しめます。160平方メートル の広大な敷地を活かし、大型のツールームテントとタープを組み合わせても余裕のある配置が可能です。

■全サイト共通設備

すべてのサイトに電源を備えているため、夏場のサーキュレーターや冬場の電気毛布等の使用も可能で、シーズンを問わず愛犬と快適に滞在できます。

＜プラン概要＞

提供開始日：2026年3月19日（木）

予約開始日：2026年2月19日（木）

対象犬種：体高60cm以下、体重25kg以下の中型・小型犬

導入サイト数：計4サイト（グランピングサイト2区画、ドッグランサイト2区画）

＜設備スペック＞

専有面積： 約160平方メートル （全サイト共通）

柵の高さ： 150cm

地面素材： ウッドチップ

その他設備： AC電源、専用焚き火スペース

サイト別設備：

グランピングサイト：Coodyエアテント常設

ドッグランサイト：大型ウッドデッキ設置

■ 施設概要

施設名 ： RECAMP常総

所在地 ： 茨城県常総市大塚戸町310（あすなろの里内）

予約方法： キャンプ場予約サイト「なっぷ」より承ります

URL：https://www.nap-camp.com/ibaraki/10145





【株式会社Recampについて】

日本の遊休資産を活用・地域活性に貢献するキャンプ場の企画・運営会社です。

代表取締役：丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 ：03-6231-0760

設 立 ：2019年4月

事業内容 ：キャンプ場の企画開発運営

Webサイト：https://www.recamp.co.jp/





【株式会社R.projectについて】

キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」の運営、アウトドアの力を活用した日本全国の未活用不動産、公園などの活性化、公設キャンプ場のリニューアルを行い、アウトドア体験をより身近に、多くの方に体験いただけるよう展開を行っています。

代表取締役: 丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所:

本 社 :〒299-1909 千葉県安房郡鋸南町大六1032

東京オフィス:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 : 03-6231-0760

FAX ：03-6231-0759

設 立 : 2006年11月

事業内容 : 合宿施設(未活用不動産を活用した宿泊施設)の運営、キャンプ場検索・予約サイト運営事業

Webサイト : https://rprojectjapan.com/