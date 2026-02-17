東武アーバンパークライン80000系をイメージした『電車ナビタ』 東武鉄道 柏駅に設置

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出など、公共性の高い事業を展開する表示灯株式会社（本店：愛知県名古屋市 代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」)は、この度、東武鉄道 柏駅に東武アーバンパークラインの80000系をイメージした『電車ナビタ』を新たに設置いたしましたので、お知らせします。

東武鉄道柏駅に設置された『電車ナビタ』

当社が展開する周辺案内地図「ナビタ」は、鉄道駅に設置される「ステーションナビタ」を中心に、自治体庁舎内等に設置される「シティナビタ」、警察関連施設等に設置される「公共ナビタ」等に分類され、全国4,000か所超に設置されております。うち、「ステーションナビタ」については全国約2,400駅に設置（主要994駅※のうち80％超）にされており、公共性の高い社会インフラとしての役割を担っています。

※主要994駅：乗降者数3万人以上／日

東武鉄道沿線では昨夏、新鹿沼駅に設置された新型特急「スペーシアX」をモチーフにした『電車ナビタ』をはじめとして、草加駅など数駅に設置されていますが、柏駅に設置された『電車ナビタ』は、東武アーバンパークラインの80000系をモチーフにしたデザインとなっています。

同車両は、東武グループが目指す「人にやさしく 人と地域が共に輝きつづける社会」の実現を念頭に、“人と地球によりそう電車”をコンセプトとし、車両全体の具体的なデザインに加え、路線の性格や沿線の状況を考慮した開発の取り組みが評価された結果、「2025年度グッドデザイン・ベスト100」にも選出された車両となります。今回の『電車ナビタ』では、フューチャーブルーとブライトグリーン部分の比率の調整を行うなど、車両イメージを損なわない工夫を施すことで、80000系の車両デザインをシンプルに表現しています。

当社は今後も周辺案内地図をご利用されるお客様に、地図の閲覧ならびに地域情報の発信に加えて、「楽しさ」も提供することで、利用者の方々に笑顔になって頂けることを目指してまいります。