ボルテックス、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool Presented by dip の オフィシャルスポンサーに就任

株式会社ボルテックス

「区分所有オフィス(R)」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社）は、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool Presented by dip （以下、本大会）の オフィシャルスポンサーに就任しました。

【オフィシャルスポンサー就任の背景】

当社は、「固定観念にとらわれず、常識を超えた新しい未来を切り拓くため、挑戦と成長を志向する集団であり続ける」ことをMission（使命）としております。本大会に出場する各国代表が常に技術を磨き挑戦し続ける姿に共感し、協賛することを決定しました。

当社は、スポーツ文化の発展と活力のある社会の実現を応援してまいります。

■大会概要

2026年3月上旬の強化試合開催後、3月5日～10日に1次ラウンド（東京プール）が開催されます。上位2チームがアメリカ・ヒューストンとマイアミで行われる準々決勝ラウンドに進出します。詳細は下記公式ホームページをご覧ください。

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)公式ホームページ：https://www.2026wbc.jp/

【CM放映】

東京プールの全試合は Netflixにて独占配信されます。当社は本配信の全試合にてCMを放映いたします。

◆株式会社ボルテックスについて◆

1999年、宮沢 文彦（代表取締役社長 兼 CEO）により企業財務の新しいソリューションを提供する会社として設立。

「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」というパーパスを掲げ、富の偏在による経済の停滞や都心と地方の格差の広がりなどの社会問題を新たな視点、発想により解決し、資産が健全に循環する社会の実現を目指しています。

これまで、パーパスに基づき、お客様の本業に連動しない収益と流動性の高い売却可能資産の確保、企業価値・事業継続性の向上に貢献してまいりました。「区分所有オフィス」、不動産小口化商品「Vシェア(R)」のほか、在籍型出向サービス「Vターンシップ(R)」や高級別荘事業「Seren Collective(R)」シリーズなど、従来から視野を広げたサービスを展開しており、各事業と組織は成長を続けています。従業員数743名(2025年3月31日時点)、東京本社、札幌、仙台、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、鹿児島に支店を置く。2025年3月期、売上高1,038億円、経常利益134億円、保有物件（賃貸用不動産）金額694億円。

・コーポレートサイト：https://www.vortex-net.com/

・公式サイト一覧：https://lit.link/Vortex

※「区分所有オフィス」「Vシェア」「Vターンシップ」「Seren Collective」は、株式会社ボルテックスの登録商標です。