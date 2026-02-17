ガラムとマサラ　アリオ八尾店２月２７日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社は、2026年２月２７日（金）、アリオ八尾（大阪府八尾市）１階に、カレーパンの店「ガラムとマサラ」をオープンいたします。今回の出店により、関西エリアでは６店舗目、ブランド全体で９店舗目となります。

アリオ八尾は、近鉄八尾駅直結のアクセスで、幅広いお客様が訪れる大型商業施設です。当店は、館内１階の食物販エリアに出店いたします。また当店では、店頭でカレーパン生地に具材とカレーフィリングを手包みし、揚げて完成させるまでの工程をご覧いただけるライブキッチンを採用しています。標準化した売場で効率的な運営を行いながら、立食可能なスペースも併設し、その場で食べられる体験を両立しています。お買い物の間に気軽に立ち寄っていただけ、日常のひとときに寄り添う店舗となっています。

これまで多くのお客様からご好評いただいてきた「ガラムとマサラ」のカレーパンを、より多くの方にお楽しみいただける機会として、親しみやすい店舗づくりを通じ、こだわりの美味しさをひとつひとつ丁寧にお届けしてまいります。

■「ガラムとマサラ」について

「ガラムとマサラ」は、店内でひとつひとつ手包みし、店内で揚げることにこだわった、スパイス香るカレーパン専門店です。手で包むことで大きな具材をしっかりと包み込み、生地・スパイス・具材の三位一体のバランスを追求しています。お客様の“美味しいものリスト”の一品に加えていただけるよう、日々こだわりのカレーパンをお届けします。

《アリオ八尾店でご購入いただける商品一例》

＜イチオシ商品＞

とろとろ煮豚のカレーパン

「カレーパングランプリ2025(R)」最高金賞受賞

店内で２日かけてじっくり仕込んだ、とろとろ食感の煮豚を、食べ応え抜群に大きくカット。38種類のスパイスとローストガーリックがアクセントのこだわりのカレーとともに包みました。

王道ビーフカレーパン

じゃがいも、人参、牛肉のゴロッとした食感の特製カレーに、さらに大きな牛角煮を包み込みました。牛肉の旨味を存分に堪能いただける、まさに「王道の一品」です。

当店人気No.1の商品となっています。

とろ～り＆ゴロリ ２つのチーズを味わうカレーパン

とろ～りとろけるモッツァレラチーズに、ゴロッとしたダイスチーズを２個加えて包みました。旨みたっぷりの特製カレーとともに、お口の中で存分にチーズをお楽しみいただけます。

《店舗イメージ》

＜ガラムとマサラ 店舗概要＞

1．店舗名称カレーパンの店 ガラムとマサラ アリオ八尾店

2．オープン日2026年２月２７日（金）

3．所在地大阪府八尾市光町２丁目３番

4．電話番号0７2-９４０-６３２３

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 9時00分

6．休業日なし

7．店舗面積４６.５1平方メートル （1４.０７坪）

8.コンセプト「美味しいものリストの一品に」をコンセプトに、スパイス・具材・生地の3つの

バランスを大切にした、飽きのこないサクッとしたカレーパンをご提供します。