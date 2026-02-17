[マリメッコ] 春の食卓にやさしく寄り添うグリーンカラーのヴィヒキルースホームコレクションが登場。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、ヴィヒキルース(Vihkiruusu/ウエディング・ローズ)の新作ホームコレクションが登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて、2026年2月27日(金)より順次販売を開始します。

ヴィヒキルースは、ブランドを代表するプリントデザイナー、マイヤ・イソラ(Maija Isola)によって1964年にデザインされ、ウニッコ(Unikko)と同時期にコレクションへ加わった、マリメッコを象徴するプリントのひとつです。

本コレクションには、2.5dl と4dl マグカップ、12x15cm プレート、5dl ボウルの4型をラインナップ。

落ち着いたセージグリーンのカラーが、 食卓にやさしく穏やかな印象を添えてくれます。

Vihkiruusu 2.5dl マグカップ \4,620Vihkiruusu 4dl マグカップ \5,720Vihkiruusu 12x15cm プレート \4,730Vihkiruusu 5dl ボウル \5,720

販売開始日

2026年2月27日(金)

＊マリメッコ 熊本鶴屋店では2月25日(水)より先行販売します。

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。