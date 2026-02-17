【アルバルク東京】りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.PREMIER 開幕戦は琉球ゴールデンキングスと対戦

トヨタアルバルク東京株式会社

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。



アルバルク東京は、りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER 開幕戦、2026年9月22日(火・祝)TOYOTA ARENA TOKYOにて、琉球ゴールデンキングスと対戦することが決定いたしました。



2016年9月22日、日本バスケットボール界が新たな一歩を踏み出したあの開幕戦。

アルバルク東京にとって、そして多くのバスケットボールファンにとっても、決して忘れることのできない原点となりました。

そして時を経て――

Bプレミア元年の開幕戦、アルバルク東京は、再び琉球ゴールデンキングスと相まみえます。





アルバルク東京のファンの皆さま、琉球ゴールデンキングスのブースターの皆さま、そしてバスケットボールを愛する全ての皆さまと共に、B.LEAGUEの新たな歴史の幕開けの瞬間を、会場でともに分かち合いましょう。

りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦における各クラブのホーム開幕戦および、全試合日程はB.LEAGUE公式WEBサイト(https://www.bleague.jp/)をご確認ください。

TIPOFF時間は2026年7月頃に発表予定です。

●りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER 開幕戦

日程

2026年9月22日(火・祝)



対戦カード

アルバルク東京 × 琉球ゴールデンキングス



会場

TOYOTA ARENA TOKYO



TIPOFF

2026年7月頃発表予定