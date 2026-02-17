2025 年ラジコで聴かれたラジオ番組・音楽を振り返る年間ランキング 在阪エリアのラジコで一番聞かれたラジオ番組ランキングでFM802 「TACTY IN THE MORNING」がトップになりました

株式会社 FM802

株式会社radikoが発表した、2025 年ラジコで聴かれたラジオ番組・音楽を振り返る年間ランキングにおいて、在阪エリアのラジコで一番聞かれたラジオ番組ランキングで、昨年に引き続きFM802 「on-air with TACTY IN THE MORNING」（月-木 06:00-11:00 DJ大抜卓人）がトップとなりました。

さらに、4位に「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」（月-木 14:00-17:51 DJ中島ヒロト）、5位に「UPBEAT!」（月-木 11:00-14:00 DJ加藤真樹子）、6位に「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」（月-木 21:00-23:48 DJ落合健太郎）と続き、9位には「SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION」（土 12:00-18:00 DJ樋口大喜）がランクインしました。

在阪エリアのランキング、トップ10の中で5番組をFM802の番組が占める結果となっています。

※集計方法：2025年1月1日～12月31日の期間に、radikoで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー・タイムフリー30・エリアフリー合算)をランキング化しています

※【在阪エリア対象局】2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(9局)

ABCラジオ、 MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO 、 FM802、 FM大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE、KBS京都ラジオ

さらに、radikoで番組をシェアする機能「シェアラジコ」を使って、シェアされた番組のランキングにおいて、5位に「802 PSY TONE RADIO」（土 23:00-24:00 DJ 斎藤宏介(TenTwenty／UNISON SQUARE GARDEN）)がランクインしました。

【各番組情報】

「on-air with TACTY IN THE MORNING」

月-木 06:00-11:00

DJ大抜卓人

https://funky802.com/tacty/

2013年4月から放送。月曜日から木曜日、平 日の朝、家で支度をしている人や通勤通学中の人、会社で働いている人、 仕事中などに車で移動している人など、分刻みで環境が変わっていく朝の時間に、元気な音楽と役立つ情報でカラフルな朝を彩るモーニングショープログラム。

当番組は、「2025年度 日本民間放送連盟賞 ラジオ近畿地区審査」において「生ワイド番組部門」の種目で1位となりました。

「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」

月-木 14:00-17:51

DJ中島ヒロト

https://funky802.com/masters/

2008年10月から放送しているFM802のお昼のDJ中島ヒロトの冠番組。

FM802 と“MUSIC MATE”な各国・地域のMUSIC FMから現地の最新音楽情報やおすすめの現地ラジオ番組をご紹介する「MUSIC MATE」のコーナーや、アーティストからお土産話が届く「Music 4 You」のコーナーも。もっとハッピーに！もっとファンキーに！もっとクールに！関西の午後を彩ります。

「UPBEAT!」

月-木 11:00-14:00

DJ加藤真樹子

https://funky802.com/upbeat/

2018年4月から放送中のDJ加藤真樹子のお昼の番組。

毎日お昼12時にはリスナーと電話をつないで一緒にランチの「いただきます！」を言うHeartful Voiceのコーナーや、不定期で1週間にわたって特集をする「BEAT企画」なども。

「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」

月-木 21:00-23:48

DJ落合健太郎

https://funky802.com/rockkids/

リスナーを「ラジ友」と呼び、オールリクエストでお届している学生向け番組。FM802の開局時より続く番組で、DJ落合健太郎は2002年より1曜日担当、2013年4月から毎日DJを担当しています。DJの落合健太郎は、2020年度第58回ギャラクシー賞 ラジオ部門DJパーソナリティ賞を受賞。

「SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION」

土 12:00-18:00

DJ樋口大喜

https://funky802.com/saipm/

FM802で開局時から続く、土曜の午後の番組。2023年4月より樋口大喜がDJを担当しています。

番組内では、『OSAKAN HOT 100』とともに、FM802のオフィシャルチャートの一つ「J-HITS TOP 20」のコーナーで、邦楽の最新チャートをご紹介しています。

「802 PSY TONE RADIO」

土 23:00-24:00

DJ 斎藤宏介(TenTwenty／UNISON SQUARE GARDEN）

https://funky802.com/site/blog/1623

斎藤宏介(TenTwenty／UNISON SQUARE GARDEN）がDJを務める1時間。

自身の音楽活動についてはもちろん、リスナーからの質問や相談に答えたり、“自宅の斎藤さん”による弾き語りもあったりと、濃密な1時間をお届けしています。

さらに、FM802は今月発表された、2025年12月8日(月)～14日(日)に行われた「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」で、全日平均の6:00～24:00において、首位を獲得しております。

1993年6月以来、FM802がコアターゲットとする16歳から34歳において84回連続首位となります。コアターゲットにおいて在阪のFM全局でのシェアは84.7％、在阪ラジオ全局でのシェアは67.8％となります。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000453.000088611.html