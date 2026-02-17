持続可能な未来への想いをこめた素材ブランド「ユナ・イト（UNITO）」プロジェクトの展示会を開催

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下 「当社」）は、これまでに当社が展開してきた環境配慮型素材ブランドをリブランディングした「ユナ・イト（UNITO）」プロジェクトを2024年からスタートしています。この度、2度目となるユナ・イト プロジェクトを幅広く紹介する展示会を開催する事となりました。

Main Image

UNITOのコンセプト「サステナぶらないサステナブル」

そのサステナブルは、ただのトレンドになっていないか。そのオーガニックは、誰のためのものなのか。そのトレーサビリティは、作り手の想いまで届けられているか。その安心と安全は、目に見えるかたちにできているか。その素材があることで、ものづくりの世界は変わるのか。次の時代をつくる、新たな価値観を生み出そうとしているか。UNITO projectは、見せかけだけじゃない本気のサステナブル。人と人はもちろん、数十年後の未来を見つめ、今と次世代を一本の糸でつないでいきたい。繊維が変われば、暮らしが変わる。暮らしが変われば、未来が変わる。言葉ではなく、ものづくりで世の中に示していこう。一本の糸が、そのきっかけになれると信じて。

今回の展示会では、UNITOの様々な素材をライフスタイルに合わせて提案いたします。下記は代表的な素材の一例です。

・UNITO organic：ガス焼き加工を施したオリジナル素材。

・UNITO plus：高いストレッチ性と、時代にあった機能を加えたオリジナル素材。

・UNITO polyester：ドライなシャリ感と高い通気性をもつリネンライクな糸。

上記に加えて、畑まで遡ることが出来る当社独自のオーガニックコットンのトレーサビリティシステム、COTTON iD(https://www.yaginet.co.jp/ja/sustainability/environment.html)やPBP財団(https://pbpcotton.org/)との取り組みなど、これまで当社がオーガニックコットンを取り扱う中で継続してきた活動を新たな仕組みで再提案いたします。更に、新規開発の原料や当社グループ会社（イチメン、山弥織物、ツバメタオル、ヴィオレッタ）とUNITOのコラボレーション素材、海外現地法人が開発した生地も展示予定です。

UNITO PROJECT 2026 EXHIBITION「WOVEN LIFE」概要

日時：2026年2月25日(水) 9:30～18:00 / 26日(木) 9:30～17:00

会場：AOYAMA GRANDHALL 港区北青山2-14-4 THE AOYAMA GRAND HOTEL 3F

https://aoyamagrand.com/meetings-events/hall/

UNITO 公式Webサイト：https://unito-project.com/

出展内容及び来場に関する問い合わせ先

担当 : グローバルマテリアル本部 第一事業部 211課 宇都宮 大

MAIL : utsunomiyam@yaginet.jp

当社グループは、「人・地域・国を結びながら、マテリアルからアパレル、ブランド・ライフスタイルに至る繊維の可能性をイノベーションによって引き出していく」というVISIONを掲げております。今後ともグループ一丸となってVISIONの実現に向けてさらに加速してまいります。

以上