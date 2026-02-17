春から初夏の旅行需要を喚起「春旅ウルトラセール!!」開催

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、2026年2月20日（金）～3月5日（木）の期間限定で、春から初夏にかけての旅行需要の最大化を目指し「春旅ウルトラセール!!」を開催します。

HISでは、「初夢フェア」で高まった旅行機運を継続させ、春から初夏にかけての旅行需要をさらに活性化すべく、「春旅ウルトラセール!!」を企画しました。

特に、卒業旅行や春休み、そしてゴールデンウイークを控えたこの時期は、多くのお客様が具体的な旅の計画を立て始めるタイミングです。

4月から6月出発を中心に、お客様が「次の一歩」を踏み出しやすい特別なラインナップを用意しました。

▲メインビジュアル【テレビCM概要】

放映開始日：2026年２月18日（水）より順次開始

放映地域：関東・関西エリア

「関東 ソウル・台北」篇 https://youtu.be/ghtWB7OLJvg

「関東 札幌・沖縄」篇 https://youtu.be/yF3EN5_oGmc

春旅ウルトラセール!!

期間：2026年2月20日（金）～2026年3月5日（木）

10:00より受付：関東出発 海外・アジア方面ツアー

11:00より受付：関東出発 海外・アジア方面ツアー以外の海外全商品

12:00より受付：上記以外の商品（国内商品含む）

※店舗での受付開始時間は、各店舗の営業時間に準じます

https://www.his-j.com/fair/spring/kanto/index.html



＜商品一例＞

【海外旅行】

・成田発着 往路午前＆復路午後発 ソウル3日間 24,800円

（燃油サーチャージ込み お1人様/2名1室利用）

・関空発着 ソウル3日間 19,800円

（燃油サーチャージ込み お1人様/2名1室利用）

【国内旅行】

・羽田発着 ご当地グルメ付ANAクラウンプラザホテル札幌に滞在 札幌2日間 17,800円

（大人お1人様/3名1室利用）

※変動制運賃を利用しているため目安額となります。(2026年2月16日現在)

・関空発着 往路午前＆復路夜発 レンタカーSクラス付 沖縄3日間 29,800円

（大人お1人様/4名1室利用）

＜特別施策＞

【国内旅行】

・ダイナミックパッケージ早期予約割引（1グループあたり）

180日前までのご予約で20,000円引（※1）、150日前までのご予約で15,000円引（※2）

120日前までのご予約で13000円引（※3）、90日前までのご予約で12,000円引（※3）

60日前までのご予約で10,000円引（※4）

適用条件：※1：1グループあたりの旅行代金が20万円以上の場合

※2：1グループあたりの旅行代金が17万円以上の場合

※3：1グループあたりの旅行代金が15万円以上の場合

※4：1グループあたりの旅行代金が13万円以上の場合