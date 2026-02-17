「ジムビーム〈コーラ〉缶」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ジムビーム〈コーラ〉缶」を４月１４日（火）から全国で期間限定新発売します。

「ジムビーム」は、世界１２０カ国以上で愛されている世界Ｎｏ.１※バーボンウイスキーです。バーボンならではの力強くキレのある味わいにご好評いただいています。

※２０２４年販売数量（IMPACT NEWSLETTER March 1&15 2025号より）

今回、「ジムビーム〈コーラ〉缶」を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、コーラならではの力強さや爽快感とともに、バーボン由来の香味やキレを感じられる味わいに仕上げました。

パッケージは、「ＪＩＭ ＢＥＡＭ」のロゴを大きく中央に配するとともに、「限定Withコーラ」という文言で、商品の特長を表現しました。

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「ジムビーム〈コーラ〉缶」

３５０ml １７８円 ７％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年４月１４日（火）

▼地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▼「ジムビーム」ホームページ

http://suntory.jp/JIMBEAM/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上