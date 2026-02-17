「ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ(アルコール).７％」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ(アルコール).７％」を３月１７日（火）より全国で新発売します。

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ブランドは、ＲＴＤを日頃飲用しないビールユーザーに、本格的な味わいのＲＴＤを食事中にもお楽しみいただきたいとの思いから２０２５年４月に新発売した、“果皮でつくったサワー”です。

発売２年目を迎える今年、“果皮でつくったサワー”の訴求を強化するべく、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.５％」のパッケージをリニューアルしました（ニュースリリースNo.14948参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/14948.html)）。

さらに、今はまだ手に取っていただけていないビールユーザーにもお楽しみいただきたいとの思いから、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く楽しめる、飲みごたえのある味わいの「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.７％」を発売します。

今年１０月に酒税改正が控える中、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、ビールユーザーの新たな選択肢として、“ビールとＲＴＤの境域”にチャレンジし続けます。

●中味・パッケージについて

中味は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.５％」と同じく、レモン果皮でつくった蒸溜酒や浸漬酒など４種の「レモン果皮１００％※レモンスピリッツ」を使用しています。レモン果皮由来の特徴はそのままに、飲み始めから飲み終わりまで、よりみずみずしい香り、コクとほろ苦さ、豊かな余韻をお楽しみいただけます。

パッケージは、缶全体の色合いで果皮ならではのほろ苦い味わいを表現しました。「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のこだわりをより感じていただけるよう、レモン果皮のイラストと「果皮でつくったサワー」の文言を目立たせることで、レモン果皮の印象を強調しました。また「無糖」の文言によって、果皮由来の甘くない味わいをわかりやすく訴求しています。

※レモンスピリッツに使用する浸漬素材における割合

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ(アルコール).７％

３５０ml・１６７円・７％

５００ml・２２８円・７％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年３月１７日（火）

▼発売地域 全国

▼品目 スピリッツ

▼「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ホームページ

http://suntory.jp/PEEL/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

