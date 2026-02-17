【2月25日（水）13時～】オンラインセミナー「外国人旅行者は何を見て”行き先を選ぶ”のか」を開催

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、2月25日（水）13時から、株式会社anの代表取締役 永谷亜矢子氏と、コムニコの兄弟会社である株式会社インバウンド・バズの代表取締役 木村好志をゲストに迎え、無料オンラインセミナー「外国人旅行者は何を見て”行き先を選ぶ”のか」(https://www.comnico.jp/seminar20260225)を開催いたします。

詳細・申込み :https://www.comnico.jp/seminar20260225

当セミナーでは、コロナ禍明け以降、訪日外国人旅行者が増え続ける続ける中、「SNSを発信しているのに、外国人旅行者の集客に繋がらない」「外国人旅行者がどこで情報を得ているのか掴みきれない」という悩みをお持ちの方々に対し、ベストセラー『観光“未”立国～ニッポンの現状～』の著者・永谷亜矢子氏が日本企業や地方自治体などが抱える「伝わりにくい構造」を解き明かし、さらにと、タイを中心に東南アジア地域でのマーケティング支援実績が豊富な、株式会社インバウンド・バズの代表取締役 木村好志と共に外国人旅行者への「情報の届け方」をパネルディスカッション形式で紹介します。

なお、当セミナーにお申込みいただいた方先着50名様に、永谷亜矢子氏の著書『観光“未”立国～ニッポンの現状～』をプレゼントいたします。（当日参加者に限ります）

開催概要

開催日時：2026年2月25日(水) 13:00～14:00

参加料 ：無料

視聴方法 ：Zoom オンライン配信（Zoomの招待をメールで送付します。事前登録をお願いいたします。）

参加URL：https://www.comnico.jp/seminar20260225(https://www.comnico.jp/seminar20260225)

本セミナーで学べること

- 外国人旅行者が旅行前に参照している情報と行動傾向- 情報が届きにくくなるポイントの整理 魅力を言語化し、伝わりやすくするための考え方- SNS・検索・口コミなど情報源ごとの役割の違い- タイ・ASEAN旅行者の特徴と、取り組み改善のヒント

こんな方におすすめです

- 訪日旅行者向けの情報発信を担当している方- SNSやWebでの情報の見せ方を見直したい方- 外国人旅行者の意思決定プロセスを理解したい方- 自地域・自社の魅力をより届きやすく整えたい方- タイ・ASEAN市場に関心がある方- 広告代理店の方

登壇者プロフィール

永谷 亜矢子（ながや あやこ）

観光・マーケティングプロデューサー／株式会社an 代表取締役、立教大学 経営学部客員教授

著書『観光“未”立国 ～ニッポンの現状～』

広告・PR・イベント・海外事業など幅広い領域で経験を積み、現在は観光庁・文化庁アドバイザーとして多数の自治体を支援。“なぜ魅力が伝わりにくいのか”を構造的に整理し、観光地・企業の情報発信に必要な視点を提供している。

木村 好志（きむら こうじ）

株式会社インバウンド・バズ代表取締役／DTK AD代表取締役

16歳でタイへ移住。タイ在住15年以上、2013年にタイ・ASEAN向け訪日プロモーション支援を行うDTK ADを創業。日系・ローカル含む200社以上の訪日プロモーションを支援。外国人旅行者の“探し方・選び方”を基点に、観光地・企業が情報を整える際に役立つポイントを紹介している。2025年2月に株式会社インバウンド・バズを設立。

モデレーター:株式会社コムニコ 北村 類希

2016年に株式会社コムニコへ入社。SNSコンサルタントとして大手飲料メーカー、食品メーカー、金融、地方自治体など、数多くの企業のSNSマーケティング支援に従事。現在はエバンジェリストとして、社内外を問わずSNSマーケティングに関するセミナー/ウェビナー/勉強会などに多数登壇。コムニコで培った知見を活かして、一般社団法人SNSエキスパート協会の認定講師としても活動しており、SNSの正しい知識を持つ人材育成に注力。

※注意事項

同業他社および当社の競合にあたる企業の方、学生、個人の方のご参加はご遠慮ください。

セミナーの内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に約3,000件（2013年4月から2025年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツールやSNSキャンペーンツールを開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/