派遣会社（人材派遣）特化型営業代行は、ご支援実績が15社を超えました｜専任チームの編成を強化

株式会社営業ハック

株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹田裕嗣）は、派遣会社向けの営業代行サービスにおいて、ご支援実績が15社を超えたことをお知らせいたします。あわせて、より安定的に商談創出をご提供するため、営業代行支援の提供体制を強化いたします。

営業ハックの派遣会社（人材派遣）特化型営業代行体制

派遣の営業は「人が足りない」だけでは動きません。動くのは、現場で欠員や増員が発生し、採用や配置が回らず、稼働や生産に影響が出る直前です。一方で、このタイミングは競合も一斉に動くため、「今は間に合っているです」で終わる連絡を重ねても、比較検討の土俵に上がれないまま消耗しがちです。営業ハックは、いますぐの案件だけを追いかけるのではなく、検討前から検討中の企業に対し"相談の芽"を育て、必要になった瞬間に想起される状態を作ります。

派遣の新規開拓で詰まりやすいポイントは、派遣に特有の論点が会話に入っていないことです。相手が知りたいのは、単価や人数だけではありません。欠員の背景、必要なスキル、就業条件、受け入れ体制、稼働開始のタイミング、派遣法対応、契約形態、定着やフォローの考え方など、判断材料が揃わない限り前に進みません。営業ハックは、誰が最初に受けても話が前に進むように、購買や人事だけに寄せ切らず、現場責任者・総務人事・工場/拠点責任者・店舗SVなど、実態に近い関与者へつながる入口を設計します。

営業ハックが商談化の確度を高めるために重視していること

営業ハックが重視するのは、アポの量ではなく"次に進む商談"です。初回商談では、派遣検討が止まる原因になりやすい論点を最初から揃える設計にします。具体的には、募集職種と業務内容、必要スキル、就業条件（時間・曜日・残業・シフト）、勤務地と通勤条件、受け入れ人数と立ち上がり、稼働開始希望日、現場OJTや受け入れ体制、契約条件（単価レンジや期間）など、次のアクションが決められる材料を作りにいきます。

運用面では、受付突破から担当接続、日程確定までの勝ちパターンを徹底しています。担当者の呼び出しをスクリプトに沿ってブレなく行い、1回目の要件説明は端的にしてすぐ担当者呼び出しへ戻す。受付への詳しい説明は2回目の質問を受けてから行い、先に喋りすぎずに担当接続率を上げます。

担当者に代わっていただいてからは、40秒以内に日程の打診まで到達することを基準とし、具体的な日時を2つ提示します。質問やお断りに対しては「ありがとうございます」を3秒以内に返し、アポイントの打診はお伺い調ではなく「お願いします」と言い切る。さらに「ありがとう」「お願いします」「日程」をもう一押しトークとして1回の電話で3回伝え、商談化の確度を高めます。

今後の展望

今回のご支援実績15社超を機に、案件立ち上げから運用改善までの品質をさらに平準化するため、提供体制を強化します。ターゲット設計（狙う業界・職種・拠点の整理）、入口設計（欠員・増員の"発生点"に刺さる切り口の整理）、反応設計（断り理由・質問の蓄積と活用）、改善設計（ログ起点での週次アップデート）を一気通貫で行い、設計→実行→検証→改善を短いサイクルで回します。「取れる構造を作って再現する」営業代行として、派遣領域の商談創出を安定化させてまいります。

◆こんな企業様におすすめです

- 派遣の新規開拓を強化したいが、受付突破や担当接続で止まっている- 単価や人数の話で終わり、商談に進む相談が増えない- 業界・職種・拠点別に勝ちパターンを作り、再現性を上げたい- 紹介や既存依存から脱却し、アウトバウンドの柱を作りたい- 営業が属人化しており、派遣営業の入口設計と運用を型化して拡張したい

◆サービス詳細

https://eigyou-hack.com/staffing-sales

◆お問い合わせ

https://eigyou-hack.com/contact

代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency