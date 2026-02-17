横向き寝派の5割が「肩・首の痛み」に悩む一方“専用枕”の認知はわずか4割

ムーンムーン株式会社

「朝起きると腕がしびれている」「肩が圧迫されて痛い」。実は日本人の多くが「横向き」で入眠すると言われていますが、その裏で多くの人が身体の不調を抱えています。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、普段横向きで寝ることが多い300名を対象に「横向き寝の悩みと専用枕に関する意識調査」を実施。結果、約半数が腕のしびれや肩の痛みを感じているにもかかわらず、「横向き寝専用枕」を知っていた人は約4割、実際に使用している人はわずか1.6％という驚きの実態が浮き彫りになりました。悩みは深いものの、解決策である「専用枕」がまだ選択肢に入っていない現状が明らかになっています。

調査背景

睡眠の質が注目される昨今、自分に合った枕選びは重要度を増しています。特に横向き寝は、仰向けに比べて肩や首への負担が集中しやすく、適切な高さや形状の枕を使わないと血行不良や関節痛を招く原因となります。しかし、市場には「横向き寝専用」が増えている一方で、消費者にその存在やメリットがどれほど届いているかは不透明でした。今回の調査では、横向き寝派のリアルな悩みと、専用アイテムに対する認知・関心のギャップを可視化し、より良い睡眠環境の提案を目的としています。

調査サマリー

- 横向き寝派の約半数（49.9％）が「腕のしびれ」「肩の圧迫痛」「首の痛み」といった直接的な身体の不調を抱えている- 「横向き寝専用枕」の存在を「今初めて知った」人が58.0％と過半数。使用者はわずか1.6％に留まる- 専用枕を使わない理由は「効果があるかわからない（26.9％）」が最多- 求めている機能は「肩への負担が少ない（17.2％）」。現在の悩みがそのまま期待値に直結- 認知度は低いものの、約7割（68.0％）が専用枕に対して「興味がある」「試してみたい」と回答。

詳細データ

Q1. 横向きで寝ていて困ることはありますか？- 腕がしびれる：17.4％- 肩が圧迫されて痛い：16.4％- 首が痛くなる：16.1％- 枕の高さが合わない：12.5％- 顔にシワ・跡がつく：12.0％- その他：25.6％

→ 「腕・肩・首」の不調が約5割を占めています。横向き寝特有の「体圧の集中」が、日々の快眠を妨げている実態が浮き彫りになりました。

Q2. 「横向き寝専用枕」があることを知っていますか？- 今初めて知った：58.0％- 名前を聞いたことがある：20.7％- 知っているが使っていない：19.7％- 使っている：1.6％

→ 約6割の人が「専用枕」の存在自体を初めて知ったと回答。認知度は「名前を聞いたことがある」まで含めても42％に留まり、普及の余地が非常に大きいことがわかります。

Q3. 「横向き寝専用枕」を使わない理由を教えてください- 効果があるかわからない：26.9％- どれを選べばいいかわからない：18.5％- 価格が高い：15.7％- 今の枕で満足している：12.2％- 売っている場所がわからない：11.9％- その他：14.8％

→ 上位の理由は「効果への不透明さ」と「選択基準の欠如」です。単なる「不要」ではなく、「良さが分かれば使ってみたいが、情報が足りない」という消費者の迷いが見て取れます。

Q4. 横向き寝用の枕に求める機能を教えてください- 肩への負担が少ない：17.2％- 首をしっかり支える：14.8％- 高さ調節ができる：13.7％- 寝返りがしやすい：12.6％- 洗濯できる：12.4％- その他：29.3％

→ 肩への負担軽減が最多となりました。横向き寝派が切実に感じている「身体への圧迫」を解決する機能が強く求められています。

Q5. 「横向き寝専用枕」にどれくらい興味がありますか？- やや興味がある：56.7％- どちらともいえない：15.0％- あまり興味がない：12.7％- ぜひ試してみたい：11.3％- 興味がない：3.0％- 既に使っている：1.3％

→ 「ぜひ試してみたい」「やや興味がある」を合わせると、7割近い人が関心を示しています。 認知さえ広がれば、多くの人の悩みを解決する定番アイテムになる可能性を秘めています。

調査結果のまとめ

今回の調査で、横向き寝派の多くが「痛み」や「しびれ」という明確な悩みを抱えながらも、その解決策である「専用枕」の存在をほとんど知らないという“情報のミスマッチ”が起きていることが判明しました。 特に、腕のしびれや肩の痛みは枕の高さや形状で緩和できる可能性が高いにもかかわらず、使用者がわずか1.6％であることは、快眠市場における大きな盲点と言えます。しかし、興味関心自体は7割近くにのぼっており、今後「自分に合った枕の選び方」や「専用枕の具体的な効果」が周知されることで、横向き寝派の睡眠環境が劇的に改善されると期待されます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

「横向き寝」は、いびき対策や腰痛軽減に有効な寝姿勢ですが、実は枕選び(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)が最も難しいスタイルでもあります。仰向け寝用の枕では肩の高さが考慮されていないため、肩や腕を圧迫し、血行不良を招きやすいのです。今回の調査で「効果がわからない」という声が多かったのは、私たち情報発信側の課題でもあります。

「横向き寝専用枕」は、肩の厚みを逃がす構造や、耳を圧迫しない設計など、睡眠の質を劇的に変えるポテンシャルを持っています。この調査を機に、一人でも多くの横向き寝派の方が、朝起きた時の身体の軽さを実感できるよう、正しい枕選びの啓発を続けてまいります。

調査概要

