【なら歴史芸術文化村】幼児向けアートプログラム「そざい あそび まなび 展 vol.4」開催
幼児向けアートプログラムでは、「そざいきち」「て でかんがえる」の２つの事業を通して子どもたちの姿を追いかけてきました。本展では、今年度開催した「ひかり と かげ」「せんをひく」「て でかんがえる vol.6 ダンボール」のプログラム作品や写真を通して1年間の子どもたちの様子を紹介するとともに、これまでの活動をまとめ、読み解いたドキュメンテーションも展示します。
会期 2026年3月20日(金)～4月12日(日) 月曜休館
時間 10:00～16:30
会場 なら歴史芸術文化村 芸術文化体験棟1階 体験学習室
料金 無料
主催 なら歴史芸術文化村
https://www3.pref.nara.jp/bunkamura/item/4161.htm
2025年度開催したプログラム
■ひかり と かげ
期間：5月14日～7月27日
■せんをひく
期間：11月5日～1月28日
■て でかんがえる vol.6 ダンボール
期間：9月13、14、20、21、27、28日
■普及の取組
子どものあそびを見学する（幼児教育関係者対象）
実践事例紹介（幼児教育関係者対象）
幼児向けアートプログラムとは
奈良県では、心身ともに著しく発達する乳幼児期に着目し、子ども一人ひとりの可能性を最大限に拡げ、「学ぶ力」「生きる力」の土台となる「自己肯定感・自尊感情」「他者への寛容なこころ」「健やかな身体」をはぐくむことを目的としています。
この考え方に基づき、なら歴史芸術文化村では、イタリアのレッジョ・エミリア・アプローチを参考に、「創造」と「共同（協同）」をはぐくみ、一人ひとりの発想と個性を尊重するプログラムを行っています。
作品の完成を一番の目的とせず、子どもが何をしたいのか、どんな発見があるのか、創る過程を大切にし、「生きる力」の土台づくりにつなげます。
※奈良県版就学前教育プログラム「はばたくなら」にもとづいて実施しています。
なら歴史芸術文化村
なら歴史芸術文化村は、施設全体が「道の駅」として登録されており、歴史、芸術、食と農など、奈良県の誇る文化に触れることのできる多機能複合施設です。
日本で初めてとなる文化財４分野(仏像等彫刻、絵画・書跡等、歴史的建造物、考古遺物)の修理作業現場の公開や、アーティストによる創作活動や交流、未就学児を対象としたアートプログラムなどを実施します。
見学すること、一方向の解説を聞くことだけにとどまらず、専門家や他の参加者と対話しながら知的好奇心を広げて学びを深めるプログラムを実施しています。
五感で感じ、さまざまな人と関わり、体験して、「なぜ？」という新たな問いを生み出すことを大切にしながら、知を探求していく楽しさへとつなげていきます。
公式ＨＰ：https://www3.pref.nara.jp/bunkamura/
Instagram：https://www.instagram.com/nara_bunkamura/
Facebook：https://www.facebook.com/narabunkamura/?form=MY01SV&OCID=MY01SV(https://www.facebook.com/narabunkamura/?form=MY01SV&OCID=MY01SV)
X：https://x.com/narabunkamura