2月20日より国内最大級の卒業展「卒業展2026」を開催。

学校法人片柳学園

日本工学院専門学校（東京都大田区）および日本工学院八王子専門学校（東京都八王子市）は、2026年2月に、学生たちの学習成果の集大成を披露する「卒業展2026」を開催いたします。 本年は「FUN！」をキーワードに、6カレッジ35学科の枠を超えた横断企画「Vision Craft」や、企業・地域・高校との連携プロジェクトを多数展示。2月20日からの八王子キャンパスを皮切りに、2月27日からは蒲田キャンパスにて、次世代を担うクリエイターやエンジニアたちの熱量を体感いただけます。

1. 2026年の注目企画：カレッジの枠を超えた「Vision Craft」

専門学校の枠組みを超え、異なる専門性を持つ学生たちが共同で一つの課題解決に挑む「Vision Craft」。デザイン、IT、テクノロジーの各カレッジが融合し、2030年の社会を見据えたプロトタイプを提案します。これは、本校が推進する「実学教育」の進化の証です。

2. 「体験」と「対話」を重視した展示構成

・来場者参加型イベント: 2月28日（土・蒲田）には、一般来場者が学生の技術を直接体験できる「体験Day」を実施。

・ライブ＆プレゼン＆表彰式: 2月27日（金・蒲田）には、優れた作品を選出するアワードを開催。学生自らがプロさながらのプレゼンテーションを行います。

・同時開催：体験型謎解きゲーム: 若年層に人気のエンターテインメント要素を融合させ、キャンパス全体を学びのエンタメ空間へと変貌させます。」

3. 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168477/table/15_1_4bb465e66b07fe8265b66b06efc54f95.jpg?v=202602170951 ]