MUFGスタジアム・最上級ホスピタリティエリア「LIMINAL SUITE」　全53室のスイートルームを新設し2026年4月よりサービス提供開始

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（以下、JNSE）は、MUFGスタジアム（国立競技場）に最上級ホスピタリティエリア「LIMINAL SUITE（リミナルスイート）」を新設し、2026年4月よりサービスを開始します※1。

ゲストの皆様には専用のスイートルームをご用意、魅力的な食事やグローバル水準のホスピタリティサービスなどLIMINAL SUITEが提供する特別な空間の中で、年間を通じて様々なスポーツ観戦・音楽イベント鑑賞をお楽しみいただけます。

■ 5つのコンセプトからなるルームタイプ、全53室のスイートルーム

ゲストにプライベート空間としてお寛ぎいただける専用のスイートルームを新設しました。

地下2階にはピッチサイドで試合の熱気を至近距離で体感できる「Prime Ground（プライム・グラウンド）」、3階には圧倒的な眺望を誇る「Establishment（エスタブリッシュメント）」やバルコニーにソファーシートを備えた「Prestige（プレステージ）」など、5つのルームタイプがございます。

＜LIMINAL SUITEルームタイプ＞

・Prime Ground（プライム・グラウンド）・Establishment（エスタブリッシュメント）

・Prestige（プレステージ） ・Incubation（インキュベーション）

・Signature（シグネチャー）

■ 季節ごとに変化する旬のお食事で上質な食体験を提供

LIMINAL SUITEでは『Tokyo Gastronomy※2』をコンセプトに、ゲストの記憶に残るひとときを演出します。ルームタイプによって異なるスタイルで提供されるお食事を召し上がりながら、観戦・鑑賞前の時間をゆっくりとお過ごしいただけます。

■ スポーツ・エンターテイメント業界への価値還元に貢献する新規事業

LIMINAL SUITEは、施設貸出のみを行う従来の事業モデルから多角的な事業構造への転換を図る、JNSEの重点事業領域の一つです。お客様へ特別な空間と体験を提供するだけではなく、事業を通じて創出された価値をスポーツ・エンターテイメント業界に還元することで、コンテンツのさらなる魅力向上と価値創出への貢献を目指してまいります。

＜LIMINAL SUITE専用ページ公開のお知らせ＞

本日よりJNSE公式サイト内でLIMINAL SUITE専用ページを公開しました。

LIMINAL SUITEの詳細情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。

本サービスに関心をお持ちのお客さまは専用ページ内お問い合わせフォームよりご連絡ください。

※1「LIMINAL SUITE」は、法人のお客さまを対象としたホスピタリティサービスです。個人のお客さまはお申込みいただけません。

※2「Tokyo Gastronomy」は、東京が誇る高度で多様な食文化の魅力を世界に発信する概念・取り組みを指す言葉です。

LIMINAL SUITE専用ページ：https://jns-e.com/liminal-suite/

LIMINAL SUITEお問い合せフォーム：https://jns-e.com/liminal-suite/contact-hospitality/