【名古屋タカシマヤ】”初”が続々！「アムール」大人気ブランドも登場　洋菓子売場を刷新、新ブランド＆リニューアルブランド情報

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤは“毎日立ち寄りたくなるような食料品売場”を目指し、デパ地下フロアの改装を段階的に行っています。今春、洋菓子売場には日本や東海地区初登場のブランド、バレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」でも大人気のブランドが加わります。名古屋駅直結の利便性とともに、日常のご褒美からギフトまで幅広いスウィーツを取り揃えます。

洋菓子売場リニューアル 特設サイト :https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/gourmet/topics/260203-yougashiuriba-renewal.html

“日本初” “東海初” “百貨店初” 話題の新ブランド

【日本初登場】2月18日（水）OPEN

世界中でここだけメープルスウィーツブランド＜ハロー メイプリ＞日本初店舗が誕生！

＜ハロー メイプリ＞店舗イメージメープルチュイールサンド（5個入） 1,404円

メープルの香り豊かな“薄焼きクッキー（チュイール）”でクリームをサンドした看板商品。

メープルキャラメルサンド（5個入） 1,404円

メープルのコク × キャラメルの濃厚さが相性抜群の“サクッ＆とろっ”食感の焼き菓子。

【東海地区初登場】2月11日（水・祝）OPEN

1890年創業、英国を代表する伝統的乳業メーカー＜ロダス＞が東海地区初登場！

クロテッドクリームスコーン 1セット（ｽｺｰﾝ3個、ｸﾛﾃｯﾄ゛ｸﾘｰﾑ（28ｇ）） 1,251円

バターより軽く生クリームより濃厚な独特の口どけのクロテッドクリームを練り込んだ外はさっくり、中はしっとりのスコーン。プレーン・アールグレイアップルレーズン・ダブルチョコレート・ハニーナッツの4種からお好きなスコーン3個が選べる。

※スコーンのフレーバーは販売月により異なる。

クロテッドクリーム ショートブレッド（200ｇ） 2,481円

原材料は小麦粉、バター、砂糖、クロテッドクリーム、塩とシンプルながらも濃厚でミルキーな風味と“サクサクほろほろ”の食感が特徴のショートブレッド。

【全国百貨店初登場】2月25日（水）オープン

2019年フランスのショコラ品評会『C.C.C.』で“世界のトップ・オブ・トップ ショコラティエ

100”に選ばれた＜パティシエ エス コヤマ＞全国百貨店初店舗が登場！

「スウィーツのテーマパーク」と称される兵庫県・三田市本店の架け橋になればとの想いから、名古屋への出店を決意。「アムール」だけでは紹介しきれない自慢のスウィーツが約50種並ぶ。

左）小山 進 氏 2月25日(水)・28日(土)・3月1日(日)来場、右）＜パティシエ エス コヤマ＞店舗イメージくるみ割り人形～くるみとふすまのバターサブレ～（7枚入）1,620円、（14枚入）3,240円 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※NEW

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※NEW

くるみ割り人形

～くるみとふすまのバターサブレ～

（7枚入） 1,620円、（14枚入） 3,240円

「修業時代に完成させられなかったお菓子」に

改めて向き合い、くるみとふすまの旨味を生かしたサクッと噛みしめるほどに香ばしい味わいのサブレ。

小山ぷりん（4本入） 1,599円

“ふるふるやわらかな” プリン。専用スプーンでそっとすくい、口に入れるととろんと崩れ、ミルクの豊かな風味が広がる。

あっさりとした美味しさも人気の秘密。

小山チーズ（6個入） 1,674円

ブランドを代表する“手で持てるか持てないか、ギリギリの柔らかさ”のチーズケーキ。淡雪のように儚くとろける、

一口サイズのこっくり濃厚なお菓子。

【2月25日（水）リニューアルオープン】

「クリエイションの源『旅』 × 自社農園のカカオ × 世界中の素材」で“創造を超える驚きと美味しさを届ける＜メゾンカカオ＞

売場面積を1.3倍に拡大。常温でお楽しみいただける新商品も登場、多様な贈り物シーンに対応するラインアップを取り揃える。

左）＜メゾンカカオ＞店舗イメージ、右）石原 紳伍 氏 2月25日(水)来場MAISON CAKE BOX（8個入/4種各2個入/白桃ｱｰﾙｸ゛ﾚｲ・さくらんぼﾌﾗﾝﾎ゛ﾜｰｽ゛・ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ・りんご） 3,240円 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※NEW

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※NEW

MAISON CAKE BOX

（8個入/4種各2個入/白桃ｱｰﾙｸ゛ﾚｲ・さくらんぼﾌﾗﾝﾎ゛ﾜｰｽ゛・ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ・りんご） 3,240円

外はさっくり、中はしっとり、ふんわりほどける生地×最旬果実の贅沢なケーキ。

ショコラ・コキーユ さくらんぼ（6個入） 4,320円

口の中でパリッと弾けた瞬間に、中からさくらんぼ佐藤錦の瑞々しさと繊細な香りのチョコレートが溢れ出す。

生フルール・ショコラ（4個入） 2,808円

薄く繊細なチョコレートの殻を割ると、内側から

果実の香りと生クリームの軽やかな甘みが溢れ

出す、果実をそのまま味わうような瑞々しい

贅沢なスウィーツ。

デビュー1周年（※）記念の限定品＜バターステイツ by銀のぶどう＞ ※2025年2月オープン

誰もが知るあんバターが、厚さ約9cmの極厚バターバーガーに。

あんバター生サンド（2個入） 1,620円 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※NEW※2/25(水)より販売 ※数量限定

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※NEW

北海道産あんこと厳選発酵バター仕立てのふわとろバタームースをサンドした極厚スウィーツ。濃厚ミルククリームに

秘めたゲランドの塩が贅沢な隠し味。

※2/25(水)より販売

※数量限定

