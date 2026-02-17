ビットコインで、東京をデジタル金融の世界拠点へ！国内外のリーダーが集結する「JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM」3月25日開催。チケット好評発売中！

株式会社メタプラネット

株式会社メタプラネット（本社：東京都港区、代表取締役：サイモン・ゲロヴィッチ）は、2026年3月25日（水）、神奈川県横浜市の「ぴあアリーナMM」にて、ビットコインを巡る国内外の動向を議論するフォーラム「JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM」を開催いたします。

近年、国際的なデジタル金融の進展は加速しており、各国で制度整備やイノベーション促進が進むなか、日本においても健全な市場形成と国際的な発信力の強化が求められております。

本フォーラムは、こうした環境のもと、ビットコインを含むデジタル金融分野における最新動向や、日本が果たし得る役割について、官民の知見を共有し国際社会へ発信する場として開催するものです。



本フォーラムの一般チケットは、現在イベント特設サイトにて好評発売中です。2月28日（土）までは、お得な「一般早割チケット」をお求めいただけます。

イベント特設サイト： https://portal.metaplanet.jp/events/japan-bitcoin-future-forum

■ 開催の趣旨：日本のデジタル・ルネサンスを切り拓く

本フォーラムは、ビットコインを含むデジタル資産・デジタル金融に関する最新の知見や政策的論点について、わが国から国際社会へ向けて発信することを目的としております。

国際的な制度整備や規制動向、ビットコインを中心とするデジタル金融市場の拡大、さらには日本の政策スタンス、技術力、市場形成の可能性について、国内外の有識者、企業、投資家が集い、官民が連携して議論を深める場を提供いたします。

本フォーラムは、日本のデジタル経済分野における国際的な存在感の向上、および世界に向けた明確なメッセージ発信の一助となることを期待しております。

■ 本イベントの見どころ

・グローバルリーダーによるハイレベルな議論 世界中から集まった先駆者たちが、既存の経済システムからビットコイン・スタンダードへの移行期における「経済の転換点」を徹底討論。

・ビジネスの意思決定者、資本を動かす投資家、そして社会実装を担うエンジニア。異なる専門性を持つプロフェッショナルが繋がることで、新たなイノベーションの火種を生み出す機会を提供します。

・本フォーラムの趣旨に賛同する、業界屈指のスポンサー企業を紹介します。

Simple Mining LLC.（マイニングマシンのホスティングサービス）SBI VCトレード株式会社（暗号資産取引所）Blockstream Corporation Inc.（ビットコイン基盤開発企業）

Tangem AG.（カード型ハードウェアウォレットのパイオニア）anyBOUND（テーラーメイドで提供する次世代トラベルブランド）Gate Japan株式会社（暗号資産取引所）

・五感で体感する会場限定エンターテインメント：

フォーラムを聴くだけでなく、会場でしか味わえない特別な体験をご用意しています。

‐ アーティストによる迫力のライブパフォーマンス

‐ 会場内を彩る様々なエンターテインメント演出

‐ 参加者全員への「お土産」配布

‐ 会場限定のオリジナルフード販売（数量限定）

‐ PLANETGEAR POP-UPストア設置。会場限定のレアアイテムを販売（数量限定）。

■ 開催概要

イベント名称 JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM

開催日時 2026年3月25日（水） 13:30 開始

開催場所 ぴあアリーナMM 2F スタンドフロア

会場アクセス https://pia-arena-mm.jp/access/

参加費（税込）

・一般早割：3,350円（2月28日 23:59まで）

・一般：5,550円（3月25日 13:30まで）

主催 株式会社メタプラネット / ビットコインジャパン株式会社

イベント特設サイト https://portal.metaplanet.jp/events/japan-bitcoin-future-forum

■ スケジュール・登壇者について

国内外から招聘する登壇者および詳細なタイムスケジュールについては、イベント特設サイトにて順次発表してまいります。

【お問い合わせ先】

・電話でのお問い合わせ先：

JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM専用カスタマーサポート

0120-557-225

（受付時間：2026年 3月25日（水）までの 10時00分～17時00分。土日/祝日除く）

＊上記以外の期間は、03-6772-3696までお問い合わせください。

・メールでのお問い合わせ先

JBFF@jmb-evt.com

（受付期間：2026年 3月25日（水）まで）

＊土日及び祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降の対応となる場合があります。

＊上記期間外は、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

【株式会社メタプラネットについて】

株式会社メタプラネット（東京証券取引所：3350 / ADR:MPJPY / OTCQX：MTPLF / Germany: DN3 ）は、日本初で唯一の上場ビットコイントレジャリー企業です。メタプラネットはビットコインを財務準備資産の中心に据え、革新的な株式および債務調達戦略を活用して株主価値を最大化しています。経営陣は、1株あたりのビットコインの成長率を示す主要業績評価指標（KPI）「BTCイールド」を基準に業績を測定し、すべての資本市場活動を指針としています。

ビットコインに特化した事業に加え、メタプラネットは東京でホテルを所有・運営しています。さらに、日本国内で唯一「Bitcoin Magazine」のライセンスを保有し、ビットコインの教育と普及活動にも積極的に取り組んでいます。

URL：https://metaplanet.jp/