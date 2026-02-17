“ウェルビーイング”をテーマに淡路島各地を巻き込んだ新たなコミュニティを形成パソナグループ 『Awaji Well-being コンソーシアム』 4月開始

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ(本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、ウェルビーイング（※）をテーマにした複合型イベント『Awaji Well-being Week（淡路ウェルビーイングウィーク）』を2022年より兵庫県淡路島にて毎年開催し、延べ20万人以上のお客様にご参加いただきました。

そしてこの度、淡路島各地にて点在して開催されている“ウェルビーイング”関連イベント・体験を繋ぎ、淡路島を“ウェルビーイングの聖地”として地域団体、行政、企業とともに島全体の価値向上を目指す新たなコミュニティ『Awaji Well-being コンソーシアム』を4月に設立いたします。

▲スポーツの祭典「UNDOKAI WORLD CUP」▲淡路島唯一の映画祭「うみぞら映画祭」

『Awaji Well-being コンソーシアム』では、パソナグループが運営事務局を担い、『Awaji Well-being Week』の各イベントを含む、淡路島内で各事業者が実施する “ウェルビーイング”に資するイベント・プログラムを横ぐしで連携を図ります。具体的には、広報・情報発信の連携、共通テーマでの企画造成、運営人員・機材の共同運用等を通じ、来島者にとって「淡路島全体での“ウェルビーイング”体験を楽しめる」仕組みを構築します。

第1弾として、春の淡路島の大型イベントとして人気を博す「うみぞら映画祭2026」と連携し、運営人員・機材の共同運用や情報発信の連携に加え、毎年秋に淡路市にて開催しているスポーツの祭典『UNDOKAI WORLD CUP』のミニ体験イベントを実施いたします。

今年で10回目を迎える「うみぞら映画祭2026」は、“淡路島の海のある風景の素晴らしさを再認識してもらいたい”という思いから淡路島の映像制作をする株式会社海空が企画。海の上に浮かべた巨大スクリーンで人気の新作映画を砂浜から楽しむという世界的にも珍しい映画祭で、家族や友達と一緒に、自然に囲まれながら映画鑑賞を楽しむことは、心が満たされるウェルビーイングな体験です。

パソナグループは本コミュニティの設立を通して、「NATUREVERSE」を実現する社会を目指すとともに、一人ひとりが健康であり続ける真に豊かな社会の実現に寄与してまいります。

※ウェルビーイングとは、人々の健康について「単に疾病がない状態ということではなく、肉体的、精神的、そして社会的に、完全に満たされた状態である」ことを指す(WHOの「世界保健機関憲章」より引用)

■Awaji Well-being コンソーシアム 概要

名称：

Awaji Well-being コンソーシアム（淡路ウェルビーイングコンソーシアム）

開設時期：

2026年4月

場所：

兵庫県淡路島

内容：

淡路島内で各事業者が開催する“ウェルビーイング”関連イベント・体験をつなぎ、広報 連携・相互送客・共同運用等により、島全体でウェルビーイング体験を発展させる連携コミュニティを設立

URL：

https://www.pasonagroup.co.jp/awaji_well-being_week/

お問合せ：

株式会社パソナグループ Awaji Well-being Week運営事務局

E-mail info-aww@pasonagroup.co.jp

■（参考）うみぞら映画祭 概要

開催日：

2026年4月25日(土)、26日(日)

※4月24日(金)には10周年セレモニーを企画

場所：

大浜海水浴場(兵庫県洲本市海岸通1丁目)

来場予定人数：

２日間で約10,000人の来場者を予定

HP：https://umizora-cinema.com/

Instagram：https://www.instagram.com/umizora_cinema/