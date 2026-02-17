＼こんなサステナありなんだ／ 草加マルイの「サステナブルな暮らしフェア」＆「草加市SDGs認定プロジェクト」の取り組み

株式会社丸井グループ

草加マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、お客さまと一緒に環境について考えるイベント「サステナブルな暮らしフェア」を開催いたします。

お客さまが楽しく社会貢献に参画できる、日々のお買物が社会貢献につながる取り組みと、草加市のSDGsパートナーと連携した展示や体験イベントをお楽しみいただけるものです。

■「サステナブルな暮らしフェア」とは

マルイ・モディ全店で取り組む「サステナブルな店づくり」をテーマに、お客さまに新たな消費の選択肢を提供し、日常生活の延長でサステナブルな取り組みを楽しんでいただくきっかけを提供するイベントです。日々のお買物やサービスのご利用を通じて、自然な流れでサステナビリティに触れていただくことで、ご自身が関わっていることの楽しさを実感・体感していただければと考えております。

【マルイ・モディ全店企画】限定ショップ エポスポイント2倍＆マッチングギフトキャンペーン！

マルイ・モディ全店のフェア参加ショップをお客さまにもっと知っていただく目的で、エポスカードでのお買物でポイントが2倍になるキャンペーンを開催。さらに、ご提供するポイント相当額を、マルイ・モディからみんな電力（株式会社UPDATERさま）に寄付いたします。

日々のお買物がお得になり、かつ社会貢献につながる取り組みです。

■草加マルイ「サステナブルな暮らしフェア」特設コーナーについて

特設コーナーで、対象ショップの商品や事業におけるSDGsな取り組みをクイズ形式でご紹介。

さらに、同コーナー内では“皮革”をテーマにした展示や限定のイベントを開催します。

限定ショップ×SDGsクイズコーナー

草加マルイのフェア対象ショップについて、それぞれのSDGsクイズをご用意し、親子で楽しみながら企業のSDGsに向けた取り組みの内容や社会課題への想いについて、理解を深めるきっかけになるスペースです。

「革って実はサステナ！」～草加市SDGs認定プロジェクトの取り組み～

草加市は令和6年、日本の4大皮革産地に選出されており、皮革は資源を無駄なく活用する「エコでサステナブルな天然素材」として注目されています。

そんな「皮革」を切り口に、草加市SDGsパートナーである「そうか革職人会」、「獨協大学高安ゼミ」、「まちのヒーローアカデミー」の子どもたちの取り組みや商品を紹介します。あわせて、レザークラフト体験イベントも実施いたします。

「“レザークラフト体験”革チャームづくり」

製品を作る際に出てしまう「端材」。そこから型取りをした動物たちのチャームは、SDGsな商品です。今回は、好きな英文字を刻印できる「レザークラフト体験」を2日間実施。

当日はサポーターとして「獨協大学高安ゼミ」の学生さまや、内閣府より選定を受けた自治体SDGsモデル事業「まちのヒーローアカデミー」で皮革について学んだ子どもたちも、レザークラフト体験をサポートいたします。

日時：2月28日（土）・3月1日（日） 午前11:00～午後5:00（最終受付午後4:30）

費用：革チャーム1点当たり500円（税込）

場所：草加マルイ1F 草加マルシェ内

草加市認定SDGsパートナーについて

～「SDGsパートナー」とは～

令和6年5月、草加市が内閣府より「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」のダブル選定を受け、「だれもが幸せなまち 草加」の実現をめざして、まちの課題解決に向けた取り組みをともに進めるメンバーをさします。

「そうか革職人会」

草加市とその近郊は、100年近く歴史がある“皮革の原産地”。時代の変遷とともに、人や原料・材質は変われどスピリットは変わらず、“皮”から“革”へ、自然から預かった大切な素材を無駄なく活かす方法を日々模索しています。

新しい鞣しや加工方法にもチャレンジを続けており、さまざまな革で素材提供が可能なのも、多様な職人があつまる草加ならでは。今回の企画では、伝統的な産業の価値が伝わる工夫を凝らし、地域の皆さまに、あらためて草加の良さを浸透させられたらと考えております。

獨協大学高安ゼミ

ユニソレチーム

「草加レザー産業が職人の高齢化や認知度の低迷により減退傾向にある」という課題を学生視点で捉え、草加レザーの認知度向上や多世代に愛されるブランドの形成を目的に、草加の革職人と一緒にブランドを創設しました。

オリジナル製品の企画から販売、各種ツールによる告知を行う中で、商品を顧客に届ける難しさを学びながら価値や背景を丁寧に伝えることで徐々にブランドを育ててまいりました。草加マルイでは、共創イベントをきっかけに各種支援を行っています。

ランドセラーチーム

国際協力NGOジョイセフの「思い出のランドセルギフト」事業に賛同し、草加市内でのプロジェクトの周知と、アフガニスタンの子どもたちへのランドセル寄贈をめざして活動しています。「使用済みの革製品であるランドセルを、異国であっても再利用する」といった取り組みは、グローバルなSDGsの活動として、今後も次世代に引き継がれていくことを願っております。

草加市 まちのヒーローアカデミーの子どもたち

草加市では、草加市をもっと住みやすいまちにするためのアイデアを主体的に発案する連続講座を開催しています。子どもたちが、草加のまちで活躍する「輝く大人」とともに考える対話型講座です。

本イベントでは、その子どもたちの取り組みの紹介とともに、限定イベントにおける革チャームづくりのサポーターを務めます（実際にサポートする時間は限定されています）。

■イベント概要

開催期間：2月18日（水）～3月3日（火）

営業時間：10:30～20:00

開催場所：草加マルイ 1F特設コーナー

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます

※混雑時はイベントスペースへの入場時刻が遅れる場合がございます

※状況により入場制限などを行う場合がございます

