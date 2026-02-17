【SBI VCトレード×北紡】ビットコイン取引・保管・運用における連携開始のお知らせ

SBI VCトレード株式会社



SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、東証スタンダード市場上場でビットコイン保有戦略を進める株式会社北紡（本社：石川県白山市、代表取締役：粕谷 俊昭、以下「北紡」）と連携し、大口のお客さま向けに特別サービスを提供する「SBIVC for Prime」を通じて、ビットコイン取引・保管・運用における各種サポートを開始することをお知らせいたします。

北紡は、ブロックチェーン技術やデジタル資産を活用した新たな事業領域「クリプトマネージメント事業」を展開しており、暗号資産の健全な運用・管理を通じて、次世代の金融・経済インフラの形成に貢献するとともに、Web3時代に対応した持続的な企業価値の創出を目指しています。本事業を展開する中で、北紡は、暗号資産の取得及び保管に係る安全性や管理体制の重要性を踏まえ、取得体制の在り方について検討を行ってきました。その結果、取引規模の拡大や執行体制の高度化を見据えた大口取引に対応した取得・管理体制を整備することが適切であるとの判断から、当社と提携し、ビットコインの取引・保管・運用を強化していくこととなりました。

当社は、SBIVC for Primeを通じて、暗号資産の取引・保管・運用やWeb3関連ビジネスについて、ご支援・サポートに注力しています。北紡との連携に際しては、主に以下の3点を評価いただいたことで本連携の開始に至りました。



１.安心・安全のSBIグループ

東証プライム市場上場のSBIホールディングス株式会社の傘下であり、国内の法令諸規則等に則って、暗号資産交換業・第一種金融商品取引業に登録の上、暗号資産関連サービスを提供しております。



２.大口取引における幅広い購入方法の選択肢

当社は、SBIグループ傘下でグローバルに展開する大手マーケットメイカー、英B2C2社の強みを活かし、法人の大口取引においては、特別スプレッドでのOTC取引や、プレミアム（現金）を確実に受け取りつつ狙った暗号資産価格での売買を目指す「SBI 暗号資産オプション」を提供しております。

３.期末時価評価税の適用除外サービス

法人のお客さまが保有する暗号資産につき、1年以上移転制限（ロック）をかけるなど一定の条件の下で、暗号資産の含み益に対する法人課税を適用除外とするサービスです。

■SBIVC for Primeについて

https://www.sbivc.co.jp/services/prime

■法人の暗号資産について

https://www.sbivc.co.jp/lp/houjin/

■北紡について

株式会社北紡は長年にわたり繊維事業を中心に事業基盤を構築してまいりました。近年では、既存事業で培った経営基盤を生かしつつ、持続的な成長および中長期的な企業価値向上を目的として、新たな事業領域への展開および財務戦略の高度化に取り組んでおります。その一環として、北紡では資産運用の多様化を検討しており、暗号資産分野についても、法令遵守およびリスク管理を重視した運用方針のもと、慎重に取り組みを進めております。今後も、市場環境や財務状況を踏まえながら、安定的かつ戦略的な経営を通じて企業価値の向上を目指してまいります。

■SBI VCトレードについて

SBI VCトレードは、「暗号資産もSBI」のスローガンのもと、国内最大級のインターネット総合金融グループであるSBIグループの総合力を生かし、暗号資産取引におけるフルラインナップサービスを提供しております。暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者・電子決済手段等取引業者として高いセキュリティ体制のもと、暗号資産の売買にとどまらない暗号資産運用サービスや法人向けサービスの展開、さらにステーブルコインのユーエスディーシー（USDC）の国内初の取扱い開始など、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。

公式サイト：https://www.sbivc.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/sbivc_official

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）