M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」、eKYCによる本人確認を2月25日より導入

株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、2026年2月25日よりM&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」ユーザーの本人確認にeKYCを導入いたしますことをお知らせいたします。

これまでユーザーの本人確認書類をWebサイトにアップロードし人的な審査をするという手法等で本人確認を行ってきました。この度、ユーザーの利便性向上、セキュリティ強化、サービスの運用改善を目的に、eKYCを導入いたします。これにより、更なる安心安全なM&A取引を実現してまいります。

導入の背景

近年、中小企業の事業承継ニーズや個人M&Aニーズの高まりとともに、M&A市場は拡大を続けています。一方で、取引相手の実在性や信頼性が不透明なまま交渉が進み、トラブルに発展するケースも散見されています。特にオンラインでのマッチングにおいては、相手方の本人確認が不十分なことで、情報漏洩や詐欺的な案件への懸念が指摘されてきました。

当社ではこれまで、本人確認書類をWebサイトにアップロードし人的審査を行う手法で本人確認を実施してまいりましたが、売り手・買い手双方がより安心して取引できる環境を整備することが急務と判断し、eKYCによる厳格な本人確認を導入することといたしました。

eKYC（オンライン本人確認）とは、「electronic Know Your Customer」の頭文字をとった略称です。 ユーザー本人であることを確認するために実施する本人確認を、オンライン上で完結できる仕組みを指します。

eKYC導入による期待する効果

・ユーザーの利便性向上：スマートフォンで簡単に本人確認が完了

・セキュリティ強化：第三者によるなりすましや書面の改ざんによる不正利用を防止

・サービス運用改善：審査の迅速化と精度向上

これにより、プラットフォームの信頼性を一層高め、健全なM&A市場の発展に貢献してまいります。

eKYC導入後の本人確認の方法

個人利用、法人利用のいずれの場合も、「運転免許証」または「マイナンバーカード」のいずれかを撮影いただくとともに、ご本人の顔写真を撮影いただき、顔認証照合を実施いたします。 ※法人利用の場合は、別途在籍確認のお手続きが必要となります。

詳しくは当社お知らせをご確認ください。

https://www.tranbi.com/information/detail/378/

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

