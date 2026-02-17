ハンファジャパンとSolaX、日本市場における家庭用蓄電池において戦略的パートナーシップを開始

ハンファジャパン株式会社

ハンファジャパン株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：張 熙載 以下、当社）は、蓄電システムの世界的大手メーカーであるSolaX Power Network Technology（Zhejiang）Co., Ltd.（本社：中国・杭州、以下「SolaX」）と日本の家庭用蓄電池市場における販売において戦略的パートナーシップのもと連携を開始いたします。これにより、当社は日本国内における主要な販売パートナーとして、SolaX製品の展開および保守サポートを担います。

本パートナーシップによるトータルエネルギーソリューションの詳細をご紹介する説明会を、2026年3月16日（月）に開催いたします。

当日は、家庭用蓄電システムの特長や各種ソリューションの内容、今後の事業展開についてご説明予定です。詳細および参加申込方法は、後日お知らせいたします。

■当社戦略に基づくパートナー選定の背景

当社は、「電気を“買う”から、“つくって賢くマネジメントする”時代へ」をテーマに、太陽光パネルメーカーの枠を超え、再生可能エネルギー全般の製品・サービスを提供するトータルソリューション企業への進化を掲げています。

こうした構想の実現に向け、当社はグローバル市場で住宅用蓄電システムの豊富な導入実績を有するSolaXの技術力と製品競争力を高く評価し、トータルエネルギー戦略を共に推進するパートナーとして選定いたしました。

新築住宅向け市場における国内出荷シェアは、住宅用太陽光発電システムメーカーとして3年連続でNo.1※1を獲得し、累計販売棟数は21万棟を突破しています。また、V2H連携に対応したオリジナル蓄電池「Q.READY(R)」や、家庭内の電力使用状況を見える化するHEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）「Cube J」、多雪地域向け架台「Q.ROBUST(R)」など、設置環境や生活スタイルに応じた多彩な自家消費ソリューションを展開し、太陽光・蓄電池を軸とした家庭用エネルギー市場での存在感を着実に高めてきました。

SolaXはこうした当社の国内基盤と市場理解を評価し、日本市場における公式販売パートナーとして選定いただきました。

※1 出典：月刊スマートハウス（No.132 2026 FEBRUARY / No.120 2025 FEBRUARY / No.108 2024 FEBRUARY）月刊スマートハウス（株式会社アスクラスト）による調査結果に基づく

■SolaXの商品力

SolaXは、太陽光インバーターおよび蓄電システムの分野でグローバルに事業を展開するクリーンエネルギー企業です。2012年の設立以来、従業員の約30%が研究開発に従事し、338件の特許および1,100件以上の製品認証を取得するなど、高度な技術開発体制を確立しています。

また、家庭用蓄電池においてもグローバル市場で豊富な販売実績を有し、ピーク時には年間で十数万台以上を提供。太陽光インバーターと蓄電池を統合的に設計する高い技術力と信頼性は、グローバル市場から高く評価されており、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献しています。

SolaX：https://jp.solaxpower.com

■家庭用を起点とした全方位モデルの構築

本パートナーシップでは、まず家庭用蓄電池分野を起点に展開を開始いたします。SolaXの先進的な蓄電技術と、当社が長年にわたり構築してきた国内販売ネットワークおよび施工・アフターサポート体制を掛け合わせることで、発電から蓄電、さらにはHEMS連携までを一体で設計・提供できる一気通貫の体制を両社で構築します。

これは単なる製品販売提携ではなく、太陽光・蓄電池・エネルギーマネジメントを統合する“全方位型トータルエネルギーモデル”の第一段階と位置付けています。

こうした体制のもと、SolaX製品を日本市場に展開することで、これまで国内になかった新たな選択肢をお客様に提示いたします。あわせて、再生可能エネルギー活用の最大化と、お客様への経済的メリット創出を共同で推進します。

■トータルエネルギーソリューション説明会の開催

本パートナーシップによる事業戦略についてご紹介する説明会を、2026年3月16日（月）に開催いたします。

当日は、家庭用蓄電池の特長、各種ソリューションのご提案、今後の事業展開についてご説明いたします。詳細・参加申込方法は後日お知らせいたします。

■今後の展開

当社は、長年にわたり構築してきた強固な商流を通じて、Solax社製家庭用蓄電池の普及を進めてまいります。販売のみならず、導入後のサポートや保守体制の充実を図ることで、お客様が安心して利用いただける環境を整備していきます。

本パートナーシップを通じて、グローバルネットワークと国内基盤を融合させた持続的な協働モデルを確立します。まずは住宅分野での基盤を強化し、将来的には低圧ソリューションを含む分散型エネルギー領域へと段階的に拡大してまいります。発電から蓄電、さらにはエネルギーマネジメントまでを統合的に最適化できる事業者として、日本の家庭用エネルギー市場の高度化と持続的な発展に貢献してまいります。

また、持続可能な社会の実現に向けて、当社が主宰するSDGsパートナーシップ制度「グリーンアライアンス」※2をはじめとするCSR活動を強化し、企業としての社会的責任を果たしていきます。日本の「住まい」を支える確かな技術とサービスを提供し続けることで、日本のエネルギーの未来を切り拓いてまいります。

※2 グリーンアライアンス：再生可能エネルギーや住宅関連企業であるパートナー企業と協働し、クリーンエネルギーの供給を中核に、地域貢献やグローバル連携など、多様な社会課題の解決に取り組むパートナーシップ制度

●企業プロフィール

ハンファジャパン株式会社について

韓国最大手企業の一つである株式会社ハンファの日本法人として1984年に設立。グリーンエネルギー事業、ケミカル事業、セキュリティ事業、プロダクトソリューション事業の4部門を展開し、化学品、鉄鋼、機械・設備、自動車部品、IT関連機器等、多部門にわたる基幹産業のアジア諸国間での輸出入業務と日本市場での販売事業を行っている。2011年より日本の太陽光事業に参入し、2026年1月現在で日本向けの出荷量累計7.8GW、住宅設置数21万棟を達成した。

「ハンファジャパン」：https://www.hanwha-japan.com/

「太陽光発電ブランド『Qセルズ』『Re.RISE』公式サイト」：https://www.q-cells.jp/