従業員インタビュー1,000件を突破！株式会社ニッコー “現場の声”から生まれる働きやすさ改革プロジェクト

株式会社ニッコー

株式会社ニッコー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：相馬 誠）は、2021年より広報担当“よっち”による「働く方インタビュー」活動を継続し、累計1,000名以上のスタッフの皆さまから直接ご意見を伺いました。

本インタビュー活動を通じて、働く環境の改善だけでなく、求職者・派遣先企業・スタッフと向き合う姿勢を強化してまいりました。

ニッコーの現場主義――全ては「働く人の声」から「実際に働く方『お一人お一人』のお声を聞くことで、今何をなすべきか見えてくる」その思いで、広報担当“よっち”は電話や対面によるインタビューを継続。

“集計結果”ではなく、“生の声”と心に寄り添う対話を大切にし、既に累計1,000名以上のスタッフにご協力いただきました。

■インタビューからの改善

インタビュー発の現場改善多数 ～「ここまでやるか」と言われるために～

頂いた声をもとに、派遣スタッフの労働環境にリアルタイムで多数の改善を行ってきました。

主な改善事例：●トイレットペーパーホルダーの修繕

一般家庭では自分で修理が当たり前ですが、なかなか工具がないご家庭も多いです。

ニッコーでは経験豊富な担当もいるので対応してもらえて安心。

修繕のbefore after修繕のブログを見る :https://022099.jp/blog/2023/04/post-122.htmlシゴトクラシ.com/スタッフBLOG

●ゴミ集積場のネット交換・増設

入寮者が増え、それに伴い廃棄されるゴミの量も増加しました。

そのため、可燃ごみと資源ごみを捨てる日が重なると、ゴミステーションの容量を超えてしまうケースが発生。新たに1基を追加購入、経年劣化で穴が開いていたゴミネットも新しいものに交換しました。

皆さんが安心して過ごせる住環境作りに取り組んでいます！ネット交換のブログを見る :https://022099.jp/blog/2025/05/post-209.htmlシゴトクラシ.com/スタッフBLOG

●寮内売店の新設

「どうしたらもっと快適に生活してもらえるか？」「食の不便さをどうすれば軽減できるか？」そんなことを考え抜き、ニッコーは寮に「売店」を作っちゃいました！

品揃えはコンビニには敵わないかもしれませんが、「ちょっと足りない！」時に「すぐ」利用できるのが嬉しいポイント。

ニッコーの寮が快適なワケ売店作っちゃったブログを見る :https://022099.jp/blog/2025/08/post-214.htmlシゴトクラシ.com/スタッフBLOG

●移動スーパーの依頼導入

「生活環境は変えられない？！」ニッコー担当者はそうは思っていません。

その土地だから製造できるモノづくりに必要な環境が、あなたにとっても住みやすい環境であるために、

「できることは沢山ある」と考えているからです。

不便さを逆にアピールに変える、そんな改善移動スーパーのブログを見る :https://022099.jp/blog/2024/09/post-190.htmlシゴトクラシ.com/スタッフBLOG

企業様にも、スタッフからの声をフィードバックし「教育体制の充実」「良好な人間関係構築」など、具体的な改善案を提案。

他社と差別化する“恕（じょ）の精神”を持った派遣会社を目指し、「ここまでやるか」と言われる対応を徹底しております。

■インタビューから見えるそれぞれの人生

1,000名インタビューで見えた“人生の1ページ”

インタビュー活動で得たのは、ただの意見や苦労話だけではありません。

●お母様を亡くした方が一人暮らしに挑戦するきっかけになったエピソード

私がインタビューで初めて涙を流した方になります。

「あの時対応してくれた採用の担当者に、本当に感謝しています」

何度も何度も話しを聴いて、寄り添っていた採用担当者に感謝の言葉を頂きました！

Kさんのエピソードブログを見る :https://022099.jp/blog/2023/08/post-134.html

●どもりが原因でいじめられていたスタッフが、ニッコー入社後「初めてあだ名で呼ばれた」と涙ながらに語ってくれたお礼

このインタビューには奇跡があって…

Ｋさんが「ニッコーの人達が上の人に話してくれて」と言ってましたが、

担当者は本人は知りもしない話だと思っていました。

インタビュー中に何度も感謝の気持ちを話してくれましたが、インタビューを通してＫさんの考えや感謝の想いが、担当者も分かり、「そんな風に思われているとは考えもしなかった」と感動して喜んでいました。

あだ名で呼ばれたエピソードブログを見る :https://022099.jp/blog/2023/11/post-143.html

●他社では続かなかったスタッフが、諦めずに伴走し続けた結果、今では無遅刻・無欠勤で長期就業を叶えた事例

「職場の先輩だったりとか、僕と同じくらいに来たニッコーの担当者さんが、結構優しくしてくれて、相談に乗ってくれてそのおかげで続けてこれました。こんなに長く続いてるのが初めてです。」

頑張って、担当者に恩返ししたいと、嬉しい言葉を頂きました！

Mさんのエピソードブログを見る :https://022099.jp/blog/2024/06/post-174.html

●5年間目指し続け、支え応援し続けた結果、企業様の社員になった事例

憧れが目標になった先輩との出会いや、4年間という時間を挑戦し続けることを諦めなかった気持ちに感動。

「くじけそうな人や、路頭に迷ったりしている人が多いこのご時世、少しでも僕の話で前向きなってもらえたなら、僕はそれだけで嬉しいです！！」

今は高級車を乗り回し、楽しく頑張っています。

Mさんの社員登用エピソードブログを見る :https://022099.jp/blog/2024/03/post-164.html

“人生の1ページに立ち会う”物語が多数存在します。

■今後の展望

株式会社ニッコーは、今後も働く方一人ひとりの声と丁寧に向き合いながら、スタッフ・企業の両輪で「選ばれる存在」になることを追求してまいります。

■ホームページでのご紹介内容

スタッフインタビュー（口コミ）、社員紹介、ブログ、4コマ漫画など、株式会社ニッコーを知って頂く内容があります。

全てが、インタビューからの声で作られています。

■株式会社ニッコーで就業しているインタビューでのスタッフの声

先輩社員の口コミ紹介

株式会社ニッコーは、1,000人以上のスタッフの声を丁寧に聞き、不安の解消や生活支援、職場環境の改善に取り組んできました。

これらのリアルな声は、仕事に集中できる環境づくりと企業様への評価・改善提案に活かされるものであり、選ばれる企業へと成長する道を支えています。

今回の特集ページでは、先輩スタッフの悩みと解決の軌跡を通じて、ニッコーの真摯な姿勢と企業価値向上への挑戦をぜひご覧ください。

先輩社員の口コミ :https://022099.jp/review/index.html派遣会社の株式会社ニッコーで働いている先輩一人一人に、実際の【口コミ】【評価】を聞きました！

■社員紹介事例

年齢関係なくキラキラ仕事をする記述式にも関わらず選ばれた”推し担当者”

担当者インタビューでは「レジェンドインタビュー」と題して、定年後も意欲的に活躍する社員を紹介しています。

インタビューとは別に実施ている「スタッフ満足度アンケート」で、記述式にも関わらず191名の方が記入。『推し担当』が存在する、唯一無二の人材派遣会社となっています。

■ブログ

900人突破記念のブログ「株式会社ニッコー」の紹介ブログ

●インタビューの現場エピソードや改善事例を「よっちのブログ」で発信中！

インタビュー活動や現場での改善事例、"生の声"から生まれたストーリーの詳細は、広報担当よっちが運営するブログ「シゴトクラシ.com スタッフBLOG」にて随時発信中です。

メディア関係の皆様やご関心のある方は、現場のリアルな空気やエピソードもぜひご覧ください。

スタッフBLOG :https://022099.jp/blog/index.htmlインタビューでの”声”を広く知って頂くために、ブログを書いています。

■4コマ漫画

インタビューを4コマでご紹介

インタビューの声から生まれた「4コマ漫画」を公開中！

ニッコーでは、現場スタッフの声をもとに制作した4コマ漫画も公開しています。

実際のインタビュー事例を分かりやすく、親しみやすいストーリーとして紹介しており、働く方ならではのリアルな場面や、思わず共感いただけるシチュエーションを描いています。

4コマ漫画は下記URLよりご覧いただけます。

4コマ漫画 :https://022099.jp/special/nikko/interview-1/4komamanga.htmlシゴトクラシ.comでご紹介している4コマ漫画。インタビューからの”声”もとに親しみやすい4コマ漫画でご紹介しています。

株式会社ニッコー紹介

愛知県を中心とした東海エリアにて、製造業に特化した人材派遣会社を運営しております。

即日紹介といったスピーディーな対応や、即戦力となる工場経験豊富な派遣社員の方が多数在籍しており、長年のパートナーである大手自動車メーカー様からは、【供給力】【定着力】の2部門で最優秀賞を頂くなど、高い評価を受けております。

また、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」として認定されました。

【東海地区最大級の工場求人情報サイト】

シゴトクラシ.com :https://022099.jp/index.html

会社概要

会社名：株式会社ニッコー本社所在地：〒454-0005

愛知県名古屋市中川区西日置町9丁目111

TEL:052-352-8686（代表）

FAX:052-352-8688

代表者：相馬 誠

設 立：1984年4月

売上高：128億円（令和6年）

株式会社ニッコー :https://www.co-nikko.jp/