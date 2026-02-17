【春野菜調査】「好きだけれどハードルが高い」春野菜1位は「たけのこ」。春に食べたい圧倒的人気メニューは？この春気になるのは「デトックス・腸活」

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、旬を迎える春野菜についてアンケート調査（※1）を行いました。

（※1）＜アンケート調査概要＞調査期間および回答者数：2026年1月23日～1月29日 Nadiaユーザー1046人が回答／調査機関：自社調査／調査対象： Nadiaに登録しているユーザー／調査方法：メールマガジンにてアンケート回答を募集

人気の春野菜の中で、最も調理のハードルが高いのは「たけのこ」

Nadiaが実施したアンケート調査で、「好きな春野菜は何ですか？（複数回答）」では、上位5つ（新玉ねぎ・春キャベツ・新じゃがいも・たけのこ・ブロッコリー）が60%を超え、春野菜の人気がいずれも高いことが伺えました。一方で、「好きなのに購入をためらう春野菜」では、上位3項目が突出する結果となり、さらに1位の「たけのこ（58.0%）」が、2位の「そら豆（30.5%）」と3位の「菜の花（26.8%）」に対し約2倍という、大きく差をつける結果となりました。

また具体的に食べたい料理では「たけのこご飯」が圧倒的人気を誇り、Nadia内の検索ランキング（※2）でも例年4月は「たけのこ」が1位となっています。世の中の関心は極めて高い一方で、家庭での調理においては「下処理の面倒さ」に高いハードルがあるようです。

（※2）Nadiaアプリ内における検索データ

今春、気になるキーワードは「デトックス・腸活」

春の料理に関して気になるキーワードを調査したところ、「時短・10分以内」という不動のテーマに次いで、2位に「デトックス・腸活」、4位に「美肌・ビタミン」がランクインしました。季節が移り変わる中、春ならではの味覚を取り入れることで心身を整えたいという意識が見て取れます。

実際に、春野菜の「苦味」成分は、冬にため込んだ老廃物の排出や新陳代謝を促すサポートしてくれると言われています。また、たけのこに豊富な「食物繊維」は腸内環境を整え、菜の花などに含まれる「ビタミンC」は抗酸化作用があるなど、春野菜はまさに「デトックス・腸活」や「美肌・ビタミン」というニーズにぴったり。季節の変わり目でゆらぎやすい時期だからこそ、春野菜を賢く取り入れ、体を内側から整えるのがおすすめです。

意外と手軽なたけのこの下処理と、Nadiaおすすめの春野菜レシピ

意外と手軽なたけのこの下準備から、春野菜を使った人気のレシピをご紹介。春に食べたい料理1位の「たけのこご飯」や大人から子供まで食べやすい「菜の花のサラダ」、時短で甘みが引き立つ「丸ごと新玉ねぎスープ」など、食物繊維やビタミンが豊富で、体を内側から整える春のおすすめレシピをピックアップしました。

意外と手軽なたけのこの下処理

たけのこのあく抜きは少し時間がかかりますが、作業は意外とシンプル。新鮮なうちに下ゆですると、甘みや風味がしっかり感じられ、より美味しく食べられます。

＜たけのこのアク抜き（米ぬか不使用）＞

1．外側のかたい皮を2～3枚むき、縦に半分に切る。

2．お茶用のパックに入れた生米（大さじ2）を、鍋に入れる。

3．たけのこを鍋に入れ、かぶるくらいの水を入れる。

4．落としぶたをし、強火で煮立たせる。

5．沸騰したら、火を弱める。ふつふつと沸き立つ程度の火加減を保ち、小さめのたけのこで30分、大きめのもので50分を目安にゆでる。

6．たけのこの根元に竹串をさし、スッと入るようになれば火を止める。鍋に入れたまま、しっかり冷めるまで半日程度おく。

7．たけのこを鍋から取り出し、水洗いする。

8．皮と実の境目から左右に開き、皮から実を取り出す。

たけのこや菜の花など、春野菜を楽しむおすすめレシピ

春に食べたい料理1位のたけのこご飯。

少ない材料・調味料かつ炊飯器にお任せ♪

【たけのこと油揚げの炊き込みごはん】白だしで♪春の炊き込み(ハート) byRINATY（りなてぃ）さん

バター×青のりがたまらない！春のおつまみにぴったり

【たけのこの海苔塩バター】春に食べたいたけのこおつまみ♪ byRINATY（りなてぃ）さん

パパっと炒めてすぐ完成！たけのこと豚肉が相性抜群

【10分で旨すぎ！豚こまと筍のオイスター旨炒め】お肉しっとり byまいのごはん。さん

ハニーマスタード×ツナ×半熟卵で菜の花の苦味を抑え、子どもも食べやすく！

子供も食べやすい(ハート)『半熟卵と菜の花のツナハニーマスタード』 by sako（栄養士）さん

電子レンジを使えば短い時間であっという間にとろとろに！

【新玉ねぎのスープ】短時間でとろとろ♪ byはらしおりさん

ビタミンCが豊富な春キャベツ×新じゃがコンビ

【春キャベツと半熟卵のポテトサラダ】シャキッと食感が癖になる byRINATY（りなてぃ）さん

