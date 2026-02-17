TELASA（テラサ）で独占ライブ配信決定！！『GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN』タイ・GMMTVを代表するスターたちが集結する“特別な1日”をライブ＆アーカイブ配信！

TELASA株式会社

動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、

2026年2月21日に開催されるイベント

「GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN」をライブ配信！

後日アーカイブ配信も実施することが決定しました。

TELASA（テラサ）タイコンテンツ公式ページ https://navi.telasa.jp/thai/

(C)GMM TV Co., Ltd., All rights reserved

タイ・GMMTVの人気スターたちが一堂に揃う超豪華イベント「GMMTV FANFEST LIVE IN JAPAN」。これまで3回開催され、チケットは毎回完売。今年は2月21日に有明・東京ガーデンシアターで開催されます。

この夢のイベント『GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN』について、今年もTELASAにて、見放題プラン加入者様限定で独占ライブ配信を実施することが決定いたしました！

今年の出演者は、昨年『The Ex-Morning 気まぐれな元恋人』で伝説のペア復活を遂げたKrist&Singtoを筆頭に、GMMTV随一のペア主演作数を誇り、『Burnout Syndrome』ではDewとの三角関係が話題のOff&Gun、同じくベテランペアで新作『A Dog and a Plane』の公開が待たれるTay&New、主演作『Me and Thee』で話題沸騰、TELASAでも『We Are』等配信作品多数のPond&Phuwin、2023以来の出演となるJoong&Dunkや、GMMTV移籍後『REVAMP THE UNDEAD STORY』で再共演を果たした、FANFEST初登場のBoun&Prem、『High School Frenemy』での共演が話題となり、今後のペア主演作に期待が高まるSky＆Naniと、超豪華スター14名が総出演です。

この日のためだけに企画された構成でお届けする豪華なステージ。スターたちが集結する“特別な1日”を、会場だけでなくライブ配信でもお楽しみいただくことができます！

また後日、ライブ映像のアーカイブ配信も実施予定です。ライブで見たあんなシーンやこんなシーンをもう一度！こちらもぜひお楽しみください

さらにテラサでは、本日からPond&Phuwin出演の

オリジナルバラエティシリーズのテラサスペシャル版

「Little Big World with Pond Phuwin Special」も配信中！

テラサでは2月6日（金）から『GMMTV FAN FEST 2026 LIVE IN JAPAN』にも出演する超人気俳優Pond＆Phuwinが出演するオリジナルバラエティ「Little Big World with Pond Phuwin Special」の配信がスタートしました！

「Little Big World with Pond Phuwin」はGMMTVで配信している人気シリーズ。今回はテラサオリジナルのスペシャル版として、Pond&Phuwinが地元バンコクで「日本」を探します。配信中のPart1では、シーロムの和食店を訪れ、まずは腹ごしらえと和食に舌鼓を打つと、続いて剣道に初挑戦！日本の武道の作法や動きに興味津々です。

そして2月13日（金）からは後編にあたるPart2も配信！サンドスパでゆっくりリラックスした後は、和菓子作りにも挑戦！さらに二人のマスコットパンプーンを形作った練り切りの制作や、抹茶の点て方も教わります。

リラックスして「和の心」を楽しむ２人の姿は見逃せません！お見逃しなく！

TELASAでは見放題で、何度でもお楽しみいただけます！

『GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN』

配信日時（ライブ）： 2月21日（土） 午後4時30分～

配信日時（アーカイブ配信）：後日配信開始予定、配信開始日が決まり次第、TELASA（テラサ）タイコンテンツ公式X（@TELASA_thai）および、TELASA（テラサ）タイコンテンツ公式ページ（https://navi.telasa.jp/thai/）にてご連絡いたします

→ライブ・アーカイブともTELASA見放題プラン加入者であれば追加料金は不要でご覧いただけます。

【出演】

Krist&Singto

Off&Gun

Tay&New

Pond&Phuwin

Boun&Prem

Joong&Dunk

Sky&Nani

『Little Big World with Pond Phuwin Special』

＜配信開始日＞

Part1：2026年2月6日（金）～配信中

Part2: 2026年2月13日（金）～配信中

https://www.telasa.jp/series/16397

【TELASA（テラサ）配信予定・配信中の主なタイドラマ・オリジナルバラエティ】

・タイドラマ・バラエティ

『The Ex-Morning 気まぐれな元恋人』

『Love Sea』

『Knock Out/ノックアウト』

『Only You』

『The Boy Next World Series』

『We Are』

『Let Me Into Your Heart』

『RUNAWAY』

『Never Let Me Go』

『Doctor’s Mine』

『The Boy Next World Series』

『BUSSING THAILAND』

『Ossan’s Love Thailand』

『Ossan’s Love Thailand ～The Two of Us～』

『My Love Mix-Up!消えた初恋』

『Our Skyy2』

『23.5』

・テラサオリジナルバラエティ

『Earth＆Mixのニッポン！ホットスポットin豊洲』

『Fay＆Mayのニッポン！初体験ツアー たこ焼き作りに挑戦！』

『Freen＆Beckyのニッポン！ココ行ってみませんか？in大阪』

『Tay＆Newの大好きグルメツアーin銀座』

『Krist＆Singto Jimmy＆Seaの浅草でお正月体験』

『Earth＆Mix「おっさんずラブ-リターンズ-」出演に密着！』

『E.M.S EARTH-MIX SPACE in JAPAN』

『Bright & Win Samurai Sword』

『Max＆Tulのゆかいなお菓子パーティー』 等 多数

◆TELASA（テラサ）公式タイコンテンツ特設サイト： https://navi.telasa.jp/thai

◆TELASA（テラサ）タイコンテンツ公式X ： https://x.com/TELASA_thai

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。5G時代を迎える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990 円（税込）。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】

https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】

https://www.telasa.jp/unlimited