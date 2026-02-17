ワンキャリア、「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選出

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォームを展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下ワンキャリア）は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される指数「JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）」の構成銘柄に選定されましたことをお知らせいたします。

「JPXスタートアップ急成長100指数」について

「JPXスタートアップ急成長100指数」（JPX Startup 100）は、日本取引所グループの株式会社JPX総研が算出・配信を行う、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数です。東証グロース市場に上場する銘柄および市場変更後一定期間の銘柄を対象に、売上高成長率や時価総額成長率などの「成長性基準」に基づいて選定されます。 なお、同指数の算出・配信は、2026年3月9日から開始されます。

本指数の詳細については以下URLをご参照ください。

・日本取引所グループ│JPXスタートアップ急成長100指数

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

・構成銘柄一覧（2026年2月13日にJPX総研が公表）

ワンキャリアは#28に記載されています。

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/t13vrt000000k7dt-att/mei2_42_SU100.pdf

ミッション「人の数だけ、キャリアをつくる。」実現に向けて

当社は、学生・求職者・企業向けに、仕事選びに関するデータ（以下「キャリアデータ」）を提供するキャリアデータプラットフォーム事業を展開しています。就活支援サービス/新卒採用サービス「ワンキャリア」、転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」等の提供を通じて、ブラックボックス化されているキャリアデータを透明化し、キャリア選択におけるミスマッチの解消を推進してまいりました。

当社最大の強みは、ユーザーからの圧倒的な支持です。特に新卒採用では、2026年卒学生を対象とした調査（※1）において、理系学生部門で「最も活用している就活サイト」として初めて1位を獲得。さらに、文系学生部門でも2位と高い評価を得ております。

このたびの「JPXスタートアップ急成長100指数」への選定は、こうした強固な事業基盤に基づく成長の実績と、中長期的な成長可能性を高く評価いただいたものと受け止めております。今後も、事業成長を加速させ、ミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現に向けて全社一丸となって邁進してまいります。

※1：【HR総研×就活会議】2026年新卒学生の就職活動状況に関するアンケート（ https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=406）

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/