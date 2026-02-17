住宅補助金の大転換期に備える3社共催のオンラインセミナーを開催

株式会社エヌ・シー・エヌ

株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男）は、東京電力エナジーパートナー株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：長崎桃子）、株式会社創樹社（東京都文京区、代表取締役社長：中山紀文）と工務店・設計事務所・ハウスメーカーを対象に、３社共催によるオンラインセミナー「みらいエコ住宅2026」徹底解説＆GX住宅実践セミナーを2026年3月12日（木）に開催いたします。

2026年の住宅業界における補助金事業は「子育てグリーン」から「みらいエコ住宅支援事業（みらいエコ2026）」へと移行します。本事業では「GX志向型住宅」への支援が継続されるものの補助額160万円から110万円への減額や、第三者機関による証明書の変更など実務に直結する重大な変更が行われます。本セミナーでは、本格稼働直前に新ルールの完全理解と、減額下でも利益を確保するためのGX志向型住宅の複雑な補助制度の実務手続き解説、太陽光発電を効率的に活用する最新設備、さらにGX志向型住宅で省エネの成果を上げている工務店の実例紹介を90分で網羅的に解説いたします。

■ セミナー概要

タイトル：「みらいエコ住宅2026 徹底解説＆GX住宅実践セミナー」

日 時：2026年3月12日（木）14:30～16:00

会 場：オンライン開催（Zoomウェビナー）

定 員：1,000名（先着順）

参加費：無料

共 催：株式会社エヌ・シー・エヌ、東京電力エナジーパートナー株式会社、株式会社創樹社

お申し込み：株式会社創樹社

U R L：https://forms.gle/6g3EwfyKhxM6KC9S8

■ プログラム

第1部：制度解説「子育てグリーン」から「みらいエコ2026」へ

登壇：武藤友気（株式会社エヌ・シー・エヌ 環境設計部）

2026年補助金制度について、昨年からの重要変更点をメインに一挙解説。補助金額・技術的要件からスケジュール・必要書類に至るまで、要綱に基づき詳しく紐解きます。制度開始を控えた今、実務で優先すべき準備についても具体的にお伝えします。

第2部：GX志向型住宅の「設備・エネルギー」最適解

登壇：河田志穂氏（東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーテクノロジーイノベーション部）

省エネ計算で差がつく「おひさまエコキュート」の活用術をテーマに、昼間の外気熱を利用し一次エネルギー消費量を削減しながらGX要件をクリアする手法や、太陽光発電を活用し蓄電池なしで再エネ比率を高める設備計画、住宅設備修理サービス付電気料金プランなどを紹介。

第3部：GX志向型住宅をつくる工務店に聞く「GX住宅」実践事例

進行：沖永篤郎氏（『ハウジング・トリビューン』編集長）

登壇：成瀬慎吾氏（株式会社大雄 ユーハウス事業部 設計部課長）

佐々木英樹氏（株式会社リベスト 常務取締役 盛岡支店長）

住生活産業誌『ハウジング・トリビューン』編集長が、地域特性の解決や高い目標値をクリアしながらGX志向型住宅を牽引する2社に公開取材をします。なぜ、いまGX志向型住宅に取り組むのか、補助金に頼りすぎない営業提案や施工品質の確保と標準化など、現場のリアルな声を聞きます。

第3部登壇企業プロフィール

株式会社大雄（岐阜県各務原市）

全棟省エネルギー計算と気密測定を実施。UA値0.46以下、C値0.3以下を目標としている。数値目標だけではなく無垢フローリングやトリプルガラス樹脂窓などを標準採用し、少ないエネルギーで快適に暮らす住宅を目指す。

株式会社リベスト（岩手県奥州市）

岩手県という寒冷地で高断熱・高気密の構造躯体と全館空調システムを採用。2024年実績平均値はUA値0.23、最低基準値はUA値0.28以下。さらに断熱等性能等級6以上を標準仕様とし、北国での最高峰の住み心地を追求する。

株式会社エヌ・シー・エヌ 環境設計部

https://www.ncn-se.co.jp/energy/

独自の耐震構法「SE構法」を木造建築物へ提供する木造耐震設計事業と、住宅から非住宅まで幅広い建築物の省エネと健康快適の両立を実現する建築環境設計事業を通じて、安心・安全な木構造の普及を目指します。環境設計事業は累計3万件の実績を持つ省エネ計算や、各種性能証明書の取得サポートなどから、法改正や複雑な制度にも対応します。

■会社概要

株式会社エヌ・シー・エヌ

代表者：代表取締役社長 田鎖郁男

本社所在地：東京都千代田区永田町二丁目 13 番 5 号 赤坂エイトワンビル７階

設立：1996年12月11日

資本金：3億9,109万円 （2025年3月末現在）

主な事業：木造耐震設計事業、建築環境設計事業

URL：https://www.ncn-se.co.jp