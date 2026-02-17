オズマピーアールと日本政策研究所、パブリックアフェアーズ分野で業務提携

株式会社オズマピーアール

株式会社オズマピーアール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中尾 敏弘、以下オズマピーアール）と、株式会社日本政策研究所（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：加藤 和磨、以下日本政策研究所）は、パブリックアフェアーズおよびリサーチ業務領域において業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

オズマピーアールは、1963年の創業以来、企画立案から実施まで行う総合PR会社としてサービスを提供し、近年では社会課題解決のためのルール形成や合意形成（パブリックアフェアーズ）支援に注力しています。

日本政策研究所は、「日本政策学校」の運営を通して、政治家や政策立案を志す人材の育成を行うとともに、強力な政治家・行政ネットワークを有し、パブリックマネジメントと地方創生を軸とした政策提言等を強みとしています。

業務提携の背景と目的：

社会課題が複雑化する現代において、企業の事業成長には「世論形成」と「ルール形成」の両輪が不可欠となっています。オズマピーアールと日本政策研究所はこれまでパブリックアフェアーズに関するメンバー間の情報交換等を行っており、この度業務提携にいたりました。本提携によって、オズマピーアールが持つコミュニケーション戦略、世論形成力のノウハウと、日本政策研究所が有する政治・行政へのアクセス力を掛け合わせ、これまでにないパブリックアフェアーズ・ソリューションを共同開発いたします。政策動向のリサーチから、社会課題解決に向けた政策立案、そして合意形成支援までを一気通貫で提供し、クライアントのビジネスゴール達成をバックアップして参ります。

今後の活動：

日本政策研究所が運営する政治塾「日本政策学校」をプラットフォームとした人材・ネットワーク連携も実施いたします。オズマピーアールは、同学校にPRやコミュニケーションの専門家として講師を派遣するほか、共同イベントやセミナーの開催も予定しており、相互交流や、市場に向けた積極的な情報発信を行ってまいります。

そして、本提携を記念し、鈴木崇弘氏（政策ディスラプティブストラテジスト、早稲田大学総合政策科学研究所招聘研究員）による基調講演、日本政策学校を修了した現職議員とオズマピーアール社員によるパネルディスカッションを含む記念イベントを3月16日（月）にオズマピーアールにて開催します。イベント詳細は近日中に公開します。

会社名 株式会社オズマピーアール

所在地 【本社】東京都千代田区紀尾井町3－23 文藝春秋 新館

【関西オフィス】大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 淀屋橋PREX

創業 1963年10月10日

代表 代表取締役社長 中尾 敏弘

URL https://ozma.co.jp



会社名 株式会社日本政策研究所

所在地 東京都新宿区市谷八幡町1-1新高ビル801号室

創業 2025年2月3日

代表 代表取締役社長 加藤 和磨

URL http://j-policy-i.net/

組織概要

株式会社オズマピーアール



国内、海外の企業、政府関係機関、公的団体などのクライアントに企画立案から実施まで行う総合PR会社。

1963年に創業し、60年以上の歴史を持つ。2011年より博報堂グループに参画。

「新しい『問い』を立て、新しい『あたりまえ』を創る。」というパーパスのもと、“ブランドの成長”と“社会の共感”を両立する「最適解」を生み出す独自メソッド「社会デザイン発想(R)(https://ozma.co.jp/prservices/value/)」※を掲げ、パブリックリレーションズのプロフェッショナルとして、マーケティング、コーポレート、ヘルスケア、統合コミュニケーションなどの各領域に取り組む。国内・海外のアワードも多数受賞。

※「社会デザイン発想(R)(https://ozma.co.jp/prservices/value/)」は株式会社オズマピーアールの登録商標です（登録番号第6697077号）

株式会社日本政策研究所



「Next Japan の創造」を掲げて設立されたシンクタンク・政策実践企業で、政策提言、社会課題の解決、新規事業提案を主な目的としている。地方創生と新産業創造を軸に、日本の将来像を具体的なプロジェクトとしてデザインすることを理念・ビジョンに位置づけている。事業としては、シンクタンク事業、ガバメントリレーションズ事業、政治活動プランニング、ファンドレイジング支援、事務局支援などを展開し、ルールメイキングやロビイング、パブリックアフェアーズを一体的に担うのが特色。

日本政策学校



2011年に設立された政治塾で、多様な民意を反映する政治リーダーの育成を目的としている。政治セクター・行政セクター・民間セクターの垣根を越えるトライセクターリーダーの輩出を通じて、よりよい社会を形成するパブリックマネジメント能力によるイノベーションを牽引することを目指している。主義主張や政党の枠を超え、現職の政治家や学者、有識者による講義や現場視察を通じて、政策立案能力や実践的な政治スキルを学ぶカリキュラムを提供（年2回：4月と10月に開講）。政治家だけでなく省庁職員、政策秘書、シンクタンク研究者などこれまでに1500名以上の卒業生、150名以上の政治家を輩出している。

