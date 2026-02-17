学習コンテンツ提供事業者向けLMSプラットフォーム“教える・学ぶ・売る” を一元管理する「etudes Biz-Platform」を提供開始

アルー株式会社

人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043、以下：当社）は、企業・教育機関・団体など、学習サービスを提供・運営する事業者を主な対象としたLMSプラットフォーム「etudes Biz-Platform（エチュード ビズ-プラットフォーム）」の提供を開始しました。

■開発の背景

近年、オンライン講座やeラーニング、会員制サービスなど、「学び」を軸としたビジネスや教育の形は広がりを見せています。一方で、システム構築・運営コストの負担や、複数ツールの併用による管理の煩雑さといった課題から、サービスの立ち上げや継続が困難となるケースが多く存在します。その結果、本来提供されるべき質の高い学習サービスやコンテンツが、十分に社会に届いていないのが現状です。

当社はこれまで、企業向け研修やeラーニングの提供を通じて、1,400社以上の企業を支援してきました。その中で、学習コンテンツの内容だけでなく、運用や提供の仕組みそのものが学習成果や継続性に大きく影響することを実感してきました。こうした実運用で得られた知見をもとに、学習サービスの企画・立ち上げから運用・管理までを一元的にサポートする基盤として、「etudes Biz-Platform」を開発しました。



■サービス概要

「etudes Biz-Platform」は、学習コンテンツを提供・運営する事業者向けの学習管理システム（LMS）です。オンライン講座やeラーニング、会員制サービスなど、さまざまな学習サービスの運営を想定して設計されています。



【主な機能】

・コース作成

動画・PDF・SCORM、テスト、アンケートなど、多様な教材形式に対応。

・会員管理

受講者の学習進捗・スコアをリアルタイムで確認可能。

・申込・決済機能

申込から決済、コース割り当てまでを一元管理（オプションで連携可能）。

・分析レポート

管理画面でのサマリー確認に加え、データエクスポートに対応。

・ブランド設定

デザインカスタマイズにより、自社ブランドを保った学習サービスの運営が可能。

【主な特長】

・「教える・学ぶ・売る」を一元管理

オンライン講座やeラーニングの配信・受講管理に加え、申込み・決済・会員管理までを一つの基盤で実現。教育と販売を分断せず、学習サービス全体を効率的に運営可能。

・スモールスタートに対応した料金体系

初期費用・販売手数料不要、月額5万円（税込）から利用可能な料金体系。

学習サービスを小規模に開始し、事業成長に合わせて段階的に拡張可能。

・柔軟に設定できる権限管理

管理者権限や組織単位の管理範囲を細かく設定でき、複数人・複数拠点での運用に対応。

ユーザーの入れ替えや増減にも柔軟に対応できる設計で、成長に合わせた運用を実現。

■想定される導入モデル

「etudes Biz-Platform」は、法人向け人材育成を目的とした専門スキルコンテンツの販売をはじめ、学校法人における教育コンテンツの提供、業界団体による会員向け教育・情報提供、個人向けスキルアップコンテンツの販売など、複数の導入モデルに対応しています。

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成の側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

