本場パリでも人気のパティシエ・青木定治氏が手掛けた、新作スイーツがラグビー会場に登場！三重県亀山市産の素材を使用した「2026 アムール・デュ・ショコラ」の限定商品を特別販売！

三重ホンダヒート（本田技研工業株式会社　スポーツプロモーション部）

　2026年2月22日（日）、三重交通G スポーツの杜 鈴鹿で開催されるNTTリーグワン2025-26 第9節 三重ホンダヒート vs 静岡ブルーレヴズ戦の試合前イベントとして、「スイーツフェス」を実施いたします。



“2月22日＝222（スリーツー）”にちなみ、スイーツを楽しみながらラグビー観戦を盛り上げる特別企画です。


今回のスイーツフェスの目玉イベントとして、フランス・パリで絶大な人気を誇るパティシエ・青木定治氏が、三重県亀山市産の厳選素材を使って開発した新作スイーツを、会場・観戦者限定で特別販売（限定50個）いたします。


本商品は、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の「2026 アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き！～」の限定商品として製作。普段はなかなか手に入らない新作スイーツを味わえる、この日だけの貴重な機会をぜひお見逃しなく。


■青木定治氏監修「キャンドル＆トリュフカメヤマ」


亀山茶と甘夏にヨモギや三つ葉などの野草のシロップに抹茶チョコレートでコーティングしたトリュフ6個と世界の亀山ブランドとして人気のカメヤマロウソクで作った　マカロン型キャンドル3個がセットになった「キャンドル＆トリュフカメヤマ」

・\3,996（税込）※試合チケット提示の方のみに購入可能とさせて頂きます。


・おひとり様2個まで




本イベントは、おいしい・たのしいをテーマに、選りすぐりのスイーツや限定メニューを展開する、スイーツの祭典です。東海地方で大人気のコメダ珈琲店のキッチンカーが特別に出店。大人気のケーキを限定で販売します。その他にも旬のいちごを使用したおいしいスイーツをぜひ会場でお楽しみください。




■コメダ珈琲店　人気のケーキ販売


大人気の「ごちそうカスタード」と「アプリコットショコラ」を販売いただきます！この日限定となります！ぜひこの機会にお楽しみください！

◇メニュー　一例◇　～美味しいスイーツが目白押し～


そらなな　飲めちゃう豆富

豆腐の概念が変わる新食感！濃厚なのにヘルシーな驚きのスイーツドリンクをぜひお試しください！






エイトフーズ　フルーツ飴

パリパリの飴と果汁が弾ける！


写真映え間違いなしの輝くフルーツ飴！






まつや　カステラ

蜂蜜の香りがふんわり広がる、一口で幸せになれる極上ふわふわカステラ！






コットンメロン　HIJIRI

焼きたてメロンパンと本格カヌレが勢揃い。


スイーツに合うドリンクも販売します！







奉行　ロングチュロス

驚きの長さ！　


スイーツの定番！圧巻の長さのサクサクチュロスを販売します！





※メニューは変更となる可能性があります。


◇開催概要◇

イベント名）　NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26　第9節


　　　　　　　三重ホンダヒート　vs　静岡ブルーレヴズ　


　　　　　　　試合前イベント「スイーツフェス」


開催場所）　　三重交通G スポーツの杜 鈴鹿


　　　　　　　（三重県鈴鹿市鈴鹿市御薗町1669）


開催期間）　　2026年2月22日(日)　


開催時間）　　10:00～12:00


　　　　　　　※雨天営業　


　　　　　　　※12:00以降も販売をおこなう店舗あり。



◇三重ホンダヒート　公式ホームページ◇

https://www.honda-heat.jp/