【新時代グループ】新時代44、6年ぶりのメニュー刷新で鶏料理特化を強化

株式会社ファッズ

2月16日より、新時代兄弟ブランド「新時代44」にて鶏料理に特化した新メニューの提供を開始いたします。なお、新時代44 秋葉原2号店では2月24日より開始いたします。

新時代44は、創業者のさのなおしが44歳の時に立ち上げたブランドです。名物「伝串」と新鮮な鶏料理を生活価格で提供する鶏専門居酒屋として展開しており、現在は全国7店舗（東京2店舗・愛知5店舗）を展開しています。

本ブランドは、鶏の質にこだわった料理ラインナップと充実したサイドメニューを特徴とする鶏専門居酒屋です。今回の新メニュー導入は、その専門性をより明確にする取り組みとなります。

今回導入する新メニューは、6年ぶりの全面刷新となります。素材選定から調理工程までを見直し、部位ごとの特性に合わせた調理法を採用することで、これまで以上に鶏の旨みを引き出すラインナップへと進化しました。

新時代44は、「ここでしか食べられない」と感じていただける鶏料理体験の提供を目指しています。今回のメニュー刷新を通じてブランド価値の向上と新たなファン層の拡大を図ってまいります。

目玉商品

鶏のゴリゴリ炙り44に来たらコレ！！ 肉質、自家製タレ。全て絶品レア炙り。

鶏のターメリック焼き

レッドHOTチキン

店舗一覧

激旨！謎の旨さ！酸味と辛味の骨付き唐揚げ

新時代４４ 大名古屋ビル北店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１５－１１ Ｍ三ダイニングビル １F

新時代４４ 錦店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目１３－１９

新時代44 名駅柳橋2号店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目１３－１５ 矢田ビル ２Ｆ

新時代44 太田川駅前2号店

〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田１３７ ユウナル東海 １０３

新時代４４ 刈谷駅前２号店

〒448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目２２ アルバックスタワー刈谷ステーション １F １０２号

新時代４４ 秋葉原２号店

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町３丁目３７

新時代４４ 新橋銀座口２号店

〒105-0004 東京都港区新橋１丁目１３－６

元プロサッカー選手！異色の経歴を持つ創業者「さのなおし」

さのなおし 1975年9月4日(串の日)生まれ、8歳の時にサッカーをはじめ、岐阜県立岐阜工業高等学校ではインターハイ、全国高校サッカー選手権に出場。卒業後、サッカー王国ブラジルへ。5年間プロサッカー選手としてブラジルサンパウロ州で活躍。25歳で怪我のため引退後、父親が経営する建築会社に身を投じる。しかし、ブラジルのスラム街でお世話になったある家族への恩から飲食業界に転身。2006年株式会社ファッズを創業。2010年新時代1号店をオープン。2023年外食アワードを受賞。現在は、今期着地でグループ年商300億円、従業員数9000名、200店を展開する。

新時代グループ創業者・さのなおしは異色の経歴を持っています。

■元ブラジルのプロサッカー選手

高校卒業後、サンパウロ州のプロサッカーチームアメリカFC (サンパウロ州)に練習生として合流し、

1995年（平成6年）プロ契約を交わす。同年、同州のCAヴォトゥポランゲンセにプロとして移籍。

1996年（平成7年）サンタカタリーナ州のジョインヴィレECにプロとして移籍。

1997年（平成9年）サンパウロ州のプロクラブに移籍。

1998年（平成10年）大ケガを負い、翌シーズンも完治せず引退を決意。

1999年（平成11年）日本に帰国する。5年間で4チームに在籍。海外で活躍する日本人サッカー選手の先駆けとなった。

■外食アワード受賞歴あり

2023年12月5日（火）に発表された『外食アワード2023』を受賞いたしました。

圧倒的な意思決定のスピードと、サッカーの戦術を応用したチーム作りによる遂行力を活かし、大規模な組織を築き上げた経営手腕。また、6つの業態を成長軌道に乗せ、『業態作りの神』と称されるなど、卓越したマーケティング能力。この2点が評価され、受賞に至りました。

ファッズ代表紹介 https://www.phads.jp/message.html

さのなおし公式Instagram https://www.instagram.com/sanonaoshi/reels/?locale=de

株式会社ファッズについて

2006年設立、【人は楽しいところに集まる】が企業文化。

「新時代」、「新時代44」、「鴨と豚料理とんぺら屋」、「生串打ち塩焼鳥 鳥ぶら」、「タイ王国政府認定レストラン スコンター」の計5ブランドの飲食店を首都圏を中心に全国に200店舗を展開しています。

社名のPHAD‘Sは、Partner（仲間）、Heart（心）、Agora（今 [ポルトガル語]）、Dream（夢）、サノイズム（プロ意識）の5つの頭文字から名付けられました。

■会社概要

社名：株式会社ファッズ

設立年月日：2006年5月2日

資本金：84,930,000円

株主構成：さのなおし 100%

年商：300億円

従業員数：9,000人（PA含む）

オフィス所在地：〈東京事務所〉〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル521

〈名古屋本社〉〒461-0003 名古屋市東区筒井3-27-18

〈名駅事務所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-14 2F

U R L ： https://www.phads.jp