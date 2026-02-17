クラウドファンディング開始10時間で支援総額100万円を突破。革新的なルーフラック「ELEVATING ROOF RACK」が圧倒的な支持を獲得

圧倒的な初速が示す市場ニーズ

みのる産業株式会社

開始1時間で目標達成、10時間で100万円突破という記録的な支援スピードは、アウトドアユーザーが抱える「重いギアの積み下ろし」という課題に対する潜在的なニーズの大きさを証明しています。２月16日時点で100万円以上の支援を獲得し、目標金額の336%を達成しました。

製品の革新性

カヤック、ロードバイク、キャンプコンテナなど重量のあるアウトドアギアの積み下ろしを革新する「ELEVATING ROOF RACK」の最大の特長は、横方向へ"ガバッ"と降りるルーフラックです。

従来のように重量物を頭上まで持ち上げる必要がなく、ラックそのものが横方向へスライドダウンすることで、腰の高さでの積み下ろしを実現。車高の高いSUVやトラックでも、体力や身長に関わらず一人で安全に作業できます。

製品の革新性 - 3つの技術革新

カヤック、ロードバイク、キャンプコンテナなど重量のあるアウトドアギアの積み下ろしを革新する「ELEVATING ROOF RACK」は、３つの技術革新により、従来のルーフラックとは一線を画す製品として開発されました。

1. 横方向スライドダウン機構 - 高所作業の完全排除

最大の革新は、横方向へ"ガバッ"と降りるリフター機構です。従来のルーフラックでは、重量物を頭上まで持ち上げる必要があり、身長や体力によっては一人での作業が極めて困難でした。特に車高の高いSUVやトラック（地上高1.8m以上）では、ルーフまでの高さが2m以上になることもあり、転倒や落下のリスクも伴いました。

ELEVATING ROOF RACKは、ラックそのものが車両の側面に向かって横方向へスライドダウンする構造を採用。これにより、すべての積み下ろし作業を「腰の高さ」で完結できます。頭上での不安定な作業から完全に解放され、体力や身長に関わらず、誰でも安全に一人で作業できる環境を実現しました。

2. ガスアシスト機構による安全性と操作性

ガスストラット内蔵のリフトアシスト機構は、本製品の安全性を支える中核技術です。重いギアを載せた状態でも、ラックの昇降は一定の速度と安定感で制御されます。急な落下や、重さに引っ張られて制御を失うといったリスクを排除し、女性や高齢者でも安心して操作できます。

従来の手動昇降システムでは、重量物を載せた際に予期せぬ動きが発生するリスクがありました。ガスアシスト機構は、このリスクを機械的に制御し、常に一定の力で昇降をサポートします。

3. マルチギア対応×保護設計に夜高い汎用性

Tスロット対応のルーフ、またはスクエアバー等に幅広く装着可能。

さまざまなアタッチメントに対応できる拡張性を実現しました。カヤック用クレードル、自転車マウント、ルーフボックス、スキーキャリア、サーフボードラックなど、用途に応じて自由にカスタマイズ可能です。

一つのラックで年間を通じて異なるアクティビティに対応できるため、季節ごとにキャリアを買い替える必要がありません。初期投資は必要ですが、長期的には大幅なコスト削減につながります。

グローバルでの実績と日本市場への展開

本製品は、アメリカ・ヨーロッパを中心に既に20,000台以上の販売実績を持つモデルです。海外市場で高い評価を受けながらも、これまで日本市場では本格展開されていませんでした。

近年、日本国内でもキャンプ、カヤック、サイクリングなどアウトドアアクティビティの人気が高まる中、重量のあるギアを車両ルーフに積載する際の課題は、多くの愛好家が直面する共通の悩みでした。本製品は、この課題を解決し、「準備で疲れない、アウトドア体験」を実現します。

先行ユーザーからの反響

先行ユーザー様からは「カヤックの積み下ろしがいつも大変で、妻に手伝ってもらわないとできなかった。これなら一人でできそう」「低い位置で固定でき、動きもスムーズなので。自転車を気づける不安がほぼゼロになりました」「高い位置での不安がなくなり安心感が全く違います」といった声が寄せられています。

特に「超超早割」リターン(一般販売予定価格より15,400円引きの106,500円)への支援が集中しており、残りわずかとなっています。

今後の展開

プロジェクトページはこちら :

NOVA TRAILは「一人で積み下ろしできる」「体力に頼らない」「安全にギアを運べる」という新しいスタンダードを日本市場に広げることを目指しています。クラウドファンディング終了後は、追加のオプションパーツ展開や、さらなる製品ラインナップの拡充を予定しています。

「準備で疲れない、アウトドア体験」をコンセプトに、フィールドに出る前の段階からストレスを排除し、より多くの人が気軽にアウトドアを楽しめる製品を提供しています。

