2026年2月20日　　傘・レイングッズの専門店　　　　　　　　　　京王アートマン×Wpc.リミテッドストア が新規オープン

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年2月20日（金） 傘・レイングッズの専門店 京王アートマン×Wpc.リミテッドストア を京王線府中駅北口 ぷらりと京王府中２F に新たにオープンいたします。

近年の記録的猛暑、線状降水帯の発生や二季化傾向、そして暑さ・日傘への高い関心を踏まえ、傘に特化したショップとなります。

商品構成の主軸となるWpc.は『新たな可能性を生み出す』をスローガンに2004年誕生、機能とファッションを兼ね備え、年間600万本を販売する傘・レイングッズのブランドです。

京王アートマン×Wpc.リミテッドストア では、駅利用・通勤通学、雨や暑さのなかお出かけされるお客様に向けた商品を提供いたします。

暑さや紫外線への対応では遮熱性の高い傘、学生向けにはデザイン性の高いカジュアルな傘、人気キャラクターとコラボした商品、ミドルシニア向けに軽量、持ち運びに便利な超小型サイズ、それぞれのシーン、ニーズに対応した傘を揃えました。

デザイン性の優れたレインウェアやレインハット、アンブレラケースなどレイングッズに加え、移動中や外出先に便利で快適なアイテム（ハンカチ、撥水機能のポーチ、トートバッグ、シーズンアイテム）を予定しております。

「傘・レイングッズ」京王ポイント５倍

オープン記念キャンペーンとして 2026年2月20日（金）から2026年2月26日（木）まで

京王アートマン×Wpc.リミテッドストア限定「傘・レイングッズ」京王ポイント５倍を実施いたします

この機会に是非、京王アートマン×Wpc.リミテッドストアにお越しください。

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。

https://www.keio-atman.co.jp/