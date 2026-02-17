360Channelの技術が、全国4都市を巡回する「未来につなぐ万博展」の注目コンテンツ「EXPO2025 360°シアター」に採用されました

株式会社360Channel

株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松恵司、以下「360Channel」）は、2026年2月19日（木）より東京・丸ビルを皮切りに全国4都市で開催されるイベント「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」（主催：内閣官房国際博覧会推進本部事務局）のメイン展示の一つである「EXPO2025 360°シアター」において、当社の技術が採用されたことをお知らせいたします。

■「EXPO2025 360°シアター」について

本シアターは、2025年に開催された大阪・関西万博のパビリオンの内部を360度カメラで克明に記録したVR映像を上映する体験型コンテンツです。

360Channelが培ってきた高画質360度撮影技術と空間演出のノウハウを活用し、来場者はまるで当時の万博会場に再び降り立ったかのような圧倒的な没入感を体験していただけます。万博に足を運べなかった方にはその魅力を、来場経験のある方には当時の感動を再び呼び起こす、スペシャルコンテンツとなっています。

パビリオンを網羅：膨大な数のパビリオンを360度映像で記録。360度の視点でパビリオンを見渡せるVRならではの特性を活かした映像コンテンツとなっています。

高精細な没入体験：最新のVR技術を駆使し、大人数が同時に万博の熱気を感じられるシアター環境を構築しました。

■イベント概要

・イベント名：大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展

・主催：内閣官房国際博覧会推進本部事務局

・共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会／経済産業省

・協力：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会／農林水産省／国土交通省／西日本旅客鉄道株式会社

・入場料：無料

・申し込み：本イベントは、グリーティングを除き、事前のお申し込みは不要でご参加いただけます。ただし、VR映像体験及びオフィシャルポップアップストアは、当日会場にて整理券を配布し、ご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。

・概要ホームページ：https://www.expo2025.or.jp/news/news-20260202-02/

＜東京会場＞

・開催日時：2月19日（木）～2月22日（日） 11:00～18:00

・場所：丸ビル 1階マルキューブ・3階回廊

・住所：東京都千代田区丸の内2丁目4-1

<福岡会場＞

・開催日時：2月28日（土）～3月1日（日） 10:00～18:00

・場所：イオンモール福岡 メインプラザ・メインプラザ入口等

・住所：福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1

＜札幌会場＞

・開催日時：3月7日（土）～3月8日（日） 10:00～18:00

・場所：サッポロファクトリー アトリウム

・住所：北海道札幌市中央区北２条東４丁目

＜仙台会場＞

・開催日時：3月14日（土）～3月15日（日） 10:00～18:00

・場所：AER（アエル）1階アトリウム・2階アトリウム

・住所：宮城県仙台市青葉区中央１丁目3-1

＜イベントに関するお問い合わせ先＞

大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展 事務局

MAIL：info@expocaravan2026.jp

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを」というミッションを掲げ、XR技術を核とした総合プロデュース事業を中心に、AIなど様々な先端技術を駆使し、社会に新しい価値と体験を提供し続けていきます。



【総合XRプロデュース事業：VR PARTNERS】

企画から開発、効果測定までをワンストップで支援。年間500本以上の実績を持つVR動画制作をはじめ、AR/VRシステム開発などを通じて多様なニーズに対応。

・HP：https://corp.360ch.tv/

【施設DX関連事業】

▪️360maps（サンロクマルマップ）

商業施設などのフロアマップをデジタル化し、施設の道案内が可能なデジタルマップサービス。お手持ちのスマートフォン１つで現在位置を正確に取得し、2DマップとAR技術を組み合わせたナビゲーションが最大の特徴。

・HP：https://corp.360ch.tv/360maps



【AI関連事業】

▪️AI Caster（エーアイ キャスター）

PR動画や研修資料、マニュアルなどを誰でも手軽に映像化できるAIサービス。

ブラウザ完結で業務効率化を促進。

・詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000020337.html

・体験URL：https://aicaster.360ch.tv/

【メタバース事業】

▪️WEBmetaverse

「ウェブサイトのように、1社に1つのメタバース空間を」のコンセプトのもと、アプリ不要でマルチデバイスに対応し、最短1ヶ月で自社メタバースが開設可能。

・HP：https://lp.webmetaverse.jp/



▪️Pixel Canvas

Unreal Engine 5を活用した高品質なWebメタバースプラットフォーム。クラウドレンダリングにより、大規模で高精細な空間をスピーディに構築。

・HP：https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

【上記各サービスのお問い合わせ】

https://corp.360ch.tv/contact

【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。

・採用ページ：https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

社名：株式会社360Channel（ヨミ：サンロクマルチャンネル）

HP：https://corp.360ch.tv/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立：2015年11月2日

資本金：2.88億円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役社長 小松 恵司

事業内容：総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業、AI関連事業、施設DX関連事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当：pr_ml@360ch.tv



