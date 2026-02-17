【いちご よこすかポートマーケット】日常にDJを。2月23日（月・祝）、三浦半島の食文化とグッドミュージックが融合する「Bayside Breeze Session」開催

一般社団法人日本EDM普及協会

横須賀の活気あふれる「いちご よこすかポートマーケット」が、グッドミュージックの力で特別なラウンジ空間に生まれ変わります。

一般社団法人日本EDM普及協会（代表理事：森嶋英樹）は、2026年2月23日（月・祝）、“No EDM = No LIFE”というコンセプトのもと、地元の豊かな食文化と洗練されたハウスミュージックを同時に楽しむマーケット体験イベント「Bayside Breeze Session」を開催いたします。本イベントは、同協会がプロデュースを手掛け、横須賀の有名店や、新鮮な農海産物など、三浦半島の豊かな食文化が大集合し、旬の食材を味わいながら音楽に浸れる、新しい地域交流の形を提案します。

開催概要

日時：2026年2月23日（月・祝）15:00～18:00

会場：いちご よこすかポートマーケット

料金：入場無料

出演DJ：HARUKi / ITACHI / DJ Mash Eiku / Monkey P

イベントの見どころ

・選抜DJによるラウンジ系ハウスミュージックが流れる空間演出

・「地元の食」を楽しみながら音楽に浸れる、新しいマーケット体験

日本EDM普及協会とは

EDM（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）の世界市場規模は2024年に約621億米ドルと評価され、2033年までに1481億米ドルに達すると予想されています。

これは様々な要因がありますが、基本的にEDMに携わる事で脳にドーパミンが蓄積され、この心地良いホルモンが人を幸せにすると言われています。

日本国内ではまだ十分に認知されているとは言えず、我々はそのEDMの魅力を伝える為に普及活動（イベント・フェス企画、DTM制作やDJの教育等）を行っております。

現状東京中心ですが、地方創生を視野に全国に活動の場を拡げたい意向です。

共感される方、ご興味ある方、是非入会をご検討いただければ嬉しく思います。

どうぞ宜しくお願いします。

HP：https://www.e-d-m-a.com/

横須賀グローバルグルーヴフェス 2025 アフタームービー :https://youtu.be/EKsfKYqoLA8?si=wZ3aE0g-JpejpEBa