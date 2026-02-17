こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ロディア スクリプト初！クリップに刻まれた「Tōkaidō Shinkansen」東海道新幹線・N700Sが描かれた一本が登場
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年2月20日から当社公式オンラインショップで、フランス発の文具ブランド「RHODIA（ロディア）」の筆記具シリーズ「ロディア スクリプト」に、東海道新幹線とN700Sをモチーフにした新商品を発売いたします。
「ロディア スクリプト」として初めて、クリップ部分に「RHODIA」のロゴとともに「Tōkaidō Shinkansen」のネームを刻印。本体には、東海道新幹線の路線図と、N700Sの車両イラスト・ロゴを組み合わせたダブルデザインを施し、日常の筆記のひとときに東海道新幹線が走り抜ける情景を重ねることで、書く時間がまるで旅になるような特別な一本にふさわしい仕様に仕上げました。
ラインナップは、ボールペンとメカニカルペンシルの2種類、カラーはブラックとシルバーの2色展開。新生活が始まるこの季節に、日常で使う一本としてはもちろん、大切な方へ“旅する気分”を贈るギフトとしてもおすすめのアイテムです。
商品紹介
＜商品 筌蹈妊ア スクリプト ボールペン 東海道新幹線・N700S（ブラック）
＜商品◆筌蹈妊ア スクリプト メカニカルペンシル 東海道新幹線・N700S（ブラック）
＜商品＞ロディア スクリプト ボールペン東海道新幹線・N700S（シルバー）
＜商品ぁ筌蹈妊ア スクリプト メカニカルペンシル東海道新幹線・N700S（シルバー）
「ロディア スクリプト」初となるクリップ部分の刻印
「ロディア スクリプト」として初めて、クリップ部分に「RHODIA」のロゴとともに「Tōkaidō Shinkansen」のネームも刻印。東海道新幹線の世界観をさりげなく表現しています。
主張しすぎないサイズ感と落ち着いた配色により、手に取ったときや胸ポケットに挿したときにふと目に入るアクセントに。使う人だけが気づく“さりげない特別感”を大切にし、日常の中で自然に鉄道モチーフを楽しめるデザインに仕上げました。
ロディアの筆記具コレクション「スクリプト」
世界90カ国以上でブロックメモを展開するロディアの筆記具コレクションが「スクリプト」です。
書く時間、描く時間をよりアクティブに、よりクリエイティブにするために設計された、集中力をそぐことがないミニマルなデザイン。アルミニウム素材を採用した六角形軸はヘアライン加工で仕上げられ、金属のグレード感を楽しめるだけでなく、手触りにも優れます。ペン先が見やすい形状で自由なドローイングが可能です。ボールペンは、低粘度インク（ブラック）を搭載し滑らかな筆記を実現。メカニカルペンシルは、ペン先が見やすい形状で自由なドローイングが可能です。
販売詳細
＜販売価格＞ 各2,970円（税込）
＜発売日時＞ 2026年2月20日（金曜日）10：00
＜販売箇所＞
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜その他＞JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済
関連商品
当社公式オンラインショップでは、ほどよい重量感と手触り感はそのままに、ボールペン2色（ブラック・レッド）、メカニカルペンシルの3 機能を搭載した「マルチペン」も販売中です。本体にはこだわりのアングルで描いた「N700S」のイラストを刻印するとともに、N700Sの車両イラスト・ロゴを組み合わせたダブルデザインを施しました。
＜商品ァ筌蹈妊ア スクリプト マルチペン（N700S・ブラック） 販売価格：4,400円（税込）
＜商品Α筌蹈妊ア スクリプト マルチペン（N700S・オレンジ）販売価格：4,400円（税込）
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp