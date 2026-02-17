ゲーミング市場規模、シェアレポート、成長分析および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「ゲーミング市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
世界のゲーム市場に関する 調査レポートでは、2025年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は13.4%と予測され、2035年末までの市場規模は6,917億米ドルに 達すると予測されています。2024年の市場規模は2,986億米ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/520
世界のゲーミング市場は、エンターテインメントおよびメディア業界全体の中でも最大かつ最も急成長している分野の一つへと進化してきました。急速な技術革新、インターネット普及の拡大、そして消費者ライフスタイルの変化を背景に、ゲームはニッチな趣味から主流の文化的・経済的存在へと変貌を遂げています。現在、業界はコンソール、PC、モバイルゲームに加え、クラウドゲーミング、eスポーツ、バーチャルリアリティ（VR）などの新興分野も包含しています。
市場規模およびシェア
世界のゲーミング市場は2,000億米ドルを大きく上回る規模に達しており、引き続き力強い前年比成長を示しています。モバイルゲームは総収益の45～50％以上を占め、最大のシェアを持っています。この優位性は、スマートフォンの普及、手頃なモバイルデータ料金、そしてアプリ内課金に支えられた基本プレイ無料モデルの人気に起因しています。
コンソールゲームは第2位のセグメントであり、ハードウェア販売の好調さや独占タイトルによって支えられています。PCゲームも、特にコアゲーマーやeスポーツ参加者の間で大きなシェアを維持しています。地域別では、アジア太平洋地域が世界市場をリードしており、中国、日本、韓国などが多大な収益を生み出しています。北米および欧州も、デジタルエンターテインメントへの高い消費支出と確立されたゲームエコシステムにより、強い地位を維持しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342042/images/bodyimage1】
主要な成長要因
ゲーミング市場の主要な成長要因の一つは、スマートフォンの急速な普及と高速インターネット接続の拡大です。4Gおよび5Gネットワークの整備により、マルチプレイヤー体験、リアルタイム配信、クラウドゲーミングサービスが大幅に向上しました。
もう一つの重要な成長要因は、収益化モデルの進化です。マイクロトランザクション、ダウンロードコンテンツ（DLC）、バトルパス、サブスクリプションサービスを備えた基本プレイ無料ゲームは、開発者およびパブリッシャーに継続的な収益源をもたらしています。デジタル配信プラットフォームの拡大も、物理販売への依存を低減し、利益率の向上とグローバルなアクセス性の改善に寄与しています。
eスポーツおよびライブゲーム配信の台頭も、業界成長をさらに加速させています。競技型ゲーム大会、スポンサーシップ、広告収益により、eスポーツは10億ドル規模のエコシステムへと発展しました。TwitchやYouTube Gamingなどのプラットフォームはコミュニティエンゲージメントを拡大し、コンテンツクリエイターがゲームプレイを収益化し、世界的な視聴者を獲得することを可能にしています。
