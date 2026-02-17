4K医療画像市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月11に「4K医療画像市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。4K医療画像に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
4K医療画像市場の概要
4K医療画像市場に関する当社の調査レポートによると、4K医療画像市場規模は 2035 年に約 30.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 4K医療画像市場規模は約 10.7億米ドルとなっています。4K医療画像に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、優れた画像品質と診断精度への需要の高まりにより、4K医療画像市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。慢性疾患や合併症の増加に伴い、より鮮明な画像と診断ミスの低減を実現する超高解像度へのニーズが高まっています。
4K医療画像に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-4k-medical-imaging-market/115495
4K医療画像に関する市場調査では、腹腔鏡検査、関節鏡検査、内視鏡検査、ロボット支援手術といった低侵襲手術や画像誘導手術の需要が急増し、市場シェアが拡大することが明らかになっています。4Kは、鮮明度と色再現性を向上させ、器具の誘導や手術リスクの低減に役立ちます。
しかし、高度な4K画像システムを旧来の病院システム、電子記録、レガシーITと統合する際の問題が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342039/images/bodyimage1】
4K医療画像市場セグメンテーションの傾向分析
4K医療画像市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、4K医療画像の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
4K医療画像市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-115495
4K 医療画像市場は、技術別に基づいて、4K医療用ディスプレイシステム、4K内視鏡画像システム、4K外科用画像システム、4K顕微鏡画像システムに分割されています。これらのうち、4K内視鏡画像システムは、予測期間中に42%のシェアを獲得し、他のセグメントを圧倒すると予想されています。この成長は、リアルタイム可視化における臨床的優位性から、内視鏡手術が様々な専門分野で広く採用されていること、そして低侵襲診断および低侵襲手術への関心が高まっていることが主な要因です。
4K医療画像の地域市場の見通し
4K医療画像市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、北米市場は、慢性疾患の有病率の高さ、病院や臨床現場における先進画像システムの早期導入、そして低侵襲手術の需要の高まりにより、予測期間中に32.5%のシェアを占め、世界市場を牽引すると予想されています。さらに、メーカー各社は、高まる需要に対応するため、先進画像システムの開発に投資しています。
