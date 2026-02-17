Amazon.co.jpでのお支払いにau PAYを初めて利用すると au PAY 残高を最大30%還元～過去に利用したことのあるお客さまも最大10%還元～
KDDIとauペイメントは2026年3月3日から3月9日まで、Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を初めて利用するとau PAY残高を最大30%還元するキャンペーン（以下 本キャンペーン）を開催します。過去に利用したことがあるお客さまも、最大10%還元となります。
なお、Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY(ネット支払い)を利用するには、au PAYの本人確認登録が必要です。本人確認には、マイナンバーカードを使うと審査期間が短くて便利です。また事前にau PAY 残高（au PAY マネー）にチャージしてご利用ください。au PAY マネーについての詳細はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）をご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342045/images/bodyimage1】
■本キャンペーンについて
特典：
(1)Amazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を初めて利用する方：最大30%のau PAY 残高
(2)2026年3月2日23:59までにAmazon.co.jpでのお支払いにau PAY（ネット支払い）を利用したことがある方：最大10%のau PAY 残高
※還元上限：(1)1,000円相当（不課税）／期間、(2)500円相当（不課税）／期間
※本キャンペーンの特典は、au PAY残高として2026年5月末頃までに還元します。
適用条件：
期間中、Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと
期間：
2026年3月3日～3月9日
※一部商品は対象外となる場合があります。
※Amazon.co.jpのお支払いに利用できるau PAY 残高の種別は、au PAY マネーのみとなります。au PAY マネーの利用には、au PAYの本人確認登録が必要です。
条件などの詳細は2月末頃公開予定のキャンペーンサイトをご参照ください。
（参考）
■Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY残高について
Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY残高はau PAY マネーとなります。
対象のチャージ方法でチャージいただくことで、au PAY マネーがご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342045/images/bodyimage2】
■Amazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）ご利用方法について
Amazon.co.jpの支払い方法に「au PAY（ネット支払い）」を追加するためには、Amazon.co.jpでの連携が必要です。
Amazon.co.jpにおけるau PAYの連携方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342045/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342045/images/bodyimage4】
Amazon.co.jpのご利用に関するご案内はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/amazon/web.html）をご確認ください。
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
配信元企業：auペイメント株式会社
