サービス開始から11周年を迎えた『城とドラゴン』が初のコミカライズ決定！3月13日(金)より月刊コロコロコミックで連載開始
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』のコミカライズ作品が、月刊コロコロコミックにて3月13日(金)より連載開始されることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342027/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
株式会社小学館発刊の子ども向け月刊誌『月刊コロコロコミック4月号』（2026年3月13日(金)発売）より、株式会社アソビズムが運営するスマホ向けリアルタイム対戦ストラテジーアプリゲーム『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載決定！まんがは『バグ太くんはバグってる！』の早河つかさ先生が担当されます。『城ドラ』プレイヤーの皆さまはもちろん、初めて『城ドラ』に触れるコロコロ読者の皆さまも、ぜひご期待ください！
『城とドラゴン』とは
働く！攻める！城を落とす！城とドラゴン！
リアルタイム対戦ストラテジーの金字塔、「城とドラゴン」（通称：城ドラ）
本作はシンプル操作で楽しめるタワーディフェンス型のストラテジーゲームでありながら、奥深い戦略性とリアルタイムの駆け引きがこのゲームの魅力のひとつです。
「指一本で楽しめるのに、どこまでも奥深い」。それが城とドラゴンです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342027/images/bodyimage2】
2015年2月5日(木)にサービス開始し、せっせこ続けて11周年を迎えました。2026年2月14日(土)には東京国際フォーラムにて「城ドラフェスティバル2025-2026」を開催し、プレイヤー全国No.1の座をかけたバトルやキャラクターボイスを担当した人気声優によるソングライブなどを展開。全国より多くのお客様に来場いただきました。コミカライズも決定した『城とドラゴン』の今後の展開に、どうぞご期待ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342027/images/bodyimage3】
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
（C）2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
（C）2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
