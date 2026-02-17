2026年2月17日、東京 - 株式会社エージーテックは本日、世界中で利用されているデータベースの最新版「Actian Zen v16 SP1」の提供開始を発表しました。本バージョンでは、企業の重要課題である「データ保護」と「災害対策(BCP)」を強力に支援するため、これまで高額な有償オプションとして提供していた2つの専門ツール「DataExchange(データ連携)」と「Audit for Zen(監査ログ)」を、無償の標準機能として統合しました。





近年、個人情報保護法の改正やランサムウェア被害の拡大、自然災害への備えなど、企業システムに対する安全性への要求は高まる一方です。しかし、多くの中堅・中小企業や、店舗・工場などの現場システムにおいては、「専用ツールが高額で手が出ない」「既存システムを改修する予算や人員が足りない」といった理由で、対策が後回しにされがちでした。





最新版のActian Zen v16 SP1は、データベースエンジン自体がこれらの機能を標準装備することで、こうした導入のハードルを完全に取り払います。





データベースを刷新するだけで、追加コストや大規模改修なしに「安心」を実現

Actian Zen v16 SP1をシステムのデータベースとして採用いただくことで、企業は以下の2つの「安心」を手軽に手に入れることができます。









1.「防犯カメラ」のような記録機能を、プログラム開発なしで追加(Audit for Zen)

「誰が、いつ、どのような操作をしたか」という記録(ログ)を残すことは、セキュリティの基本です。しかし、これを実現するには、通常、システムごとに記録用のプログラムを一から開発し、組み込む必要がありました。「Audit for Zen」は、データベースそのものが監視カメラのように振る舞い、データの操作履歴を自動的に記録します。これにより、アプリケーション側で複雑な記録プログラムを作る必要がなくなります。万が一、誤ったデータを入力してしまった場合でも、記録を元に数回のクリックで元の状態に戻せるため、人為的ミスや不正操作からの復旧も迅速に行えます。





Audit for Zen





2.追加コスト「ゼロ」で備える、事業継続の保険(DataExchange)

サーバーの故障や災害に備える「BCP対策」には、通常、多額のシステム投資が必要です。「DataExchange」が標準機能になったことで、追加費用なしでActian Zenデータベースのバックアップ体制を構築できます。データベースに書き込まれたデータは、設定されたスケジュールに従って定期的に別のサーバーへコピーされます。これにより、メインのサーバーが停止しても大切なデータを守り、業務への影響を最小限に抑えることができます。また、全国の店舗や支社の売上データを、定期的に本部へ集約するといった使い方も容易になります。





DataExchange









＜データ活用の効率化の追求＞

新しい「Actian Zen v16 SP1」は、これらのツールの無償化だけでなく、最新の技術トレンドに合わせた機能強化も行っています。

●Python対応による開発の効率化：AIやデータ分析の分野で標準的に使われているプログラミング言語「Python」での開発をよりスムーズにするため、標準的なライブラリ(SQLAlchemy)に対応しました。エンジニアは使い慣れたPythonの作法でActian Zen上のデータを直感的に扱えるようになり、開発効率が向上します。





●「IT担当者不要」のさらなる進化：Actian Zenは、「専任の管理者がいなくても安定稼働する」データベースとして定評があります。本バージョンではトラブル時の調査を助けるツールなどが追加され、IT人材不足に悩む企業をさらに強力にサポートします。









株式会社エージーテック 代表取締役の西上は次のように述べています。

「Actian Zenを採用し、多種のアプリケーションが開発され導入される現場のニーズとして、データベースのレプリケーションによるバックアップやデータベースへのアクセスやトランザクションを監視することで情報システム安全管理対策を行いたいという声が多くありました。これまでこれらのソリューションを実装するには、高額なソフトウェアを別途購入せねばならず、システム全体のコストを大幅に増加させることが、導入への大きなネックとなっておりました。この度、DataExchangeとAudit for Zen無償バンドル提供することで、お客様のシステムによりご導入・活用いただけるようになります。」





Actian Zen v16 SP1リリースの詳細については、以下をご覧ください。

https://www.agtech.co.jp/products/actian/docs_portal/Zen/16.1/index.html#page/whnew/whatsnew.htm









【Actian Zenについて】

Actian Zenは、非常に信頼性が高く、日常のメンテナンスがほとんど不要なデータベースです。動作が軽く高性能であるため、専任のIT担当者がいない店舗のレジ(POS)システム、医療機器、工場の生産ラインなどで、世界中に広く導入されています。





Actian Zenの詳細については、以下をご覧ください。

https://www.agtech.co.jp/actian/









■株式会社エージーテックについて

株式会社エージーテックは、35年以上の実績を持ち、海外の優れたソフトウェアを日本市場へ展開する販売・マーケティングの専門企業です。経験豊富な営業、マーケティング、技術のプロフェッショナルによる専任チームを擁し、確実でリスクのない事業拡大をサポートしています。